Juan Carlos Florián sería el nuevo ministro de Igualdad en reemplazo de Carlos Rosero: hoja de vida

Un nuevo movimiento habrá en las filas del Gobierno. Al menos así lo deja ver la más reciente actualización en el portal de Presidencia luego de la publicación de la hoja de vida de Juan Carlos Florián, quien llegaría a encabezar el Ministerio de Igualdad y Equidad en reemplazo de Carlos Rosero. Florián venía desempeñándose en esa cartera como viceministro de Diversidades desde abril pasado. De concretarse este nombramiento, sería el tercer ministro en esa entidad en menos de ocho meses, después de la vicepresidenta Francia Márquez y su sucesor, Rosero, quien duró apenas cuatro meses.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la página del Ministerio de Igualdad y Equidad, Florián es politólogo de la Universidad Javeriana con más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional. También ha trabajado en el sector público y en entidades no gubernamentales (Save the children y Médicos Sin Fronteras) y actualmente cursa una maestría en comunicación política. Fue, además, el primer subdirector para asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, durante la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro y en el Consulado en París se desempeñó como multiplicador de la estrategia Colombia nos une. "Su gestión estará orientada a generar cambios estructurales en la política pública, asegurando que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ sean una prioridad en la agenda nacional y de la comunidad más vulnerable del país", se lee en el sitio web del Ministerio.

El Viceministerio de las Diversidades se encarga de "la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, las comunidades diversas y las personas LGBTIQ+". Su función principal consiste en liderar "la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, planes, programas y proyectos que fomenten la igualdad, la inclusión y el respeto por la diversidad en todos los ámbitos sociales, económicos y culturales del país".

Publicidad

Su nombramiento inicial en el Ministerio, sin embargo, estuvo marcado por la controversia. Cuando se conoció su llegada a esa entidad, trascendió, por un lado, que Florián había sido trabajador sexual y actor de películas para adultos mientras vivió en Francia. Él mismo le contó a El Espectador en una entrevista que en ese país hizo parte del sindicato de trabajadores sexuales y que se dedicó a esa actividad como una manera para sostenerse económicamente en Europa. Y, por otro lado, algunas voces señalaron supuestos casos de maltrato laboral de su parte cuando lideró la Subdirección para asuntos LGBTI entre 2013 y 2015, acusaciones que él rechaza y de las que ha dicho "no hay ninguna investigación ni he tenido sanción alguna". En todo caso, su posesión oficial en el Ministerio de Igual se tardó varios meses en concretarse por razones que aún no son del todo claras.

La eventual llegada de Florián a la cabeza del Ministerio de Igualdad también sería una señal más del distanciamiento entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, pues el jefe de Estado quiso desde noviembre del año pasado que él ocupase el cargo de viceministro de Diversidades, pero algunas versiones señalan que Márquez bloqueó ese nombramiento. En febrero, la vicepresidenta salió de ese Ministerio, que lideraba como su proyecto estrella en este Gobierno, y en su lugar llegó Carlos Rosero, quien accedió finalmente a oficializar la llegada de Florián a esa entidad en abril de este año. Sin embargo, en junio pasado, Petro criticó durante un consejo de ministros el bloqueo a Florián. "A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir", afirmó el mandatario, quien fue acusado desde distintos sectores de racista.

Publicidad

En esa ocasión, Petro también le dijo a Rosero: "Le prometí a Florián que iba a ser viceministro. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana que demostraron, a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París". "Florián dirigió la dirección LGBTI de Bogotá Humana y por ello fue amenazado de muerte, se exilió en París, y allí tuvo que recurrir a la webcam para sobrevivir. Luego se revinculó al país y quise que asumiera el viceministerio (...) Me arrepiento de no haberlo hecho", agregó.

El Ministerio de Igualdad atraviesa un momento difícil, pues tendrá un 17% menos de presupuesto en comparación con el año anterior, según el nuevo presupuesto del Gobierno. Cabe mencionar que si bien la Corte Constitucional tumbó la ley que creaba este Ministerio, le dio al Gobierno nacional hasta 2026 para subsanar el vicio de trámite. Ese proyecto fue radicado en julio por el ahora saliente ministro Rosero. Los cuestionamientos se basan en su baja ejecución presupuestal, que no pasa del 7%, y en que solo tiene entre sus gastos la nómina de sus funcionarios y el funcionamiento, pero no cuenta aún con programas en favor de las comunidades más vulnerables, razón de su creación.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL