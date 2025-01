¿Cuánto puede subir el arriendo de un local comercial en Colombia? Hay diferencia con renta de casa

Una vez revelada la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, que llegó al 5,2% según el DANE, los arrendatarios tuvieron certeza de cuánto iba a ser el porcentaje de incremento máximo que podían subirles al arriendo de sus hogares.

En otras palabras, si una persona pagaba en 2024 $1.000.000 mensuales por el arriendo de su vivienda, en 2025 el monto máximo que debería pagar, por ley, sería de $1.052.000. En caso de que el incremento supere este monto, y acorde con la normativa colombiana, el arrendatario tiene el derecho de terminar el contrato sin sanciones económicas.

Pese a que, para el caso del precio de los arriendos de vivienda, el incremento máximo no debe ser superior al IPC de 2024 (5,2 %), las dudas en torno a cuánto es el aumento que pueden tener los costos del arriendo en locales comerciales despiertan dudas en más de uno.

El más reciente dato de inflación arroja un panorama esperanzador para los arrendatarios. - Archivo

Y es que lo que pocos saben es que el incremento máximo en el precio del arriendo para oficinas, locales y demás inmuebles que no sean de vivienda no depende del IPC, pues este no está normado.

Lo anterior indica que, contrario al de vivienda, el aumento en el costo del arriendo de locales comerciales u oficinas no cuenta con un tope máximo por ley. En otras palabras, este puede ser mucho más alto que el porcentaje del IPC y depende exclusivamente del acuerdo al que lleguen arrendadores y arrendatarios.

Así las cosas, y para dar otro ejemplo, si un trabajador pagaba en 2024 un arriendo mensual de $1.000.000 por su local comercial, en 2025 puede pagar más de $1.052.000 siempre y cuando este incremento sea de mutuo acuerdo entre ambas partes y quede registrado en algún contrato firmado por escrito.



Qué aspectos deben tenerse en cuenta al tomar en arriendo un local comercial en Colombia

Teniendo en cuenta lo anterior, aquellos trabajadores interesados en tomar una oficina u local comercial en arriendo deben ser precavidos con los arrendadores que les ofrezcan este tipo de inmuebles y hablar de manera clara con respecto a los precios que podrían fijarse en este inmueble a largo plazo.

Es importante que, al tomar el inmueble comercial, entre arrendador y arrendatario siempre exista una claridad entre cuánto podría ser el rango de incrementos que se podrían presentar en el pago de la renta para evitar conflictos a futuro. Aunque no es obligatorio, tener en cuenta el IPC puede servir como un buen referente para fijar los nuevos incrementos.