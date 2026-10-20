¿Cuántos celulares puede ingresar a Colombia si viene del extranjero? Esto dice la DIAN

Si está planeando viajar a Colombia desde otro país y quiere traer un teléfono nuevo o varios dispositivos, es importante conocer las reglas aduaneras para evitar inconvenientes al llegar. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece un límite para el ingreso de celulares bajo la modalidad de equipaje de viajeros.



De acuerdo con la información publicada por la DIAN, cada viajero puede ingresar a Colombia un máximo de tres teléfonos celulares en total, incluido el dispositivo que utiliza para uso personal. Este límite aplica tanto para equipos nuevos como usados, o para una combinación de ambos.

Además del número de teléfonos, la aduana también controla el valor total de las mercancías que entran al país. Cuando una persona viaja, debe tener en cuenta que existen reglas claras sobre qué productos se pueden ingresar libremente, cuáles es obligatorio declarar y qué consecuencias existen si se omiten estos trámites.

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Por norma general, un viajero puede ingresar su teléfono celular de uso personal y sumar hasta dos dispositivos adicionales adquiridos en el extranjero sin generar inconvenientes. Sin embargo, si intenta ingresar cuatro o más celulares, estará superando el límite permitido para esta categoría de equipaje.



La normativa para viajeros contempla el ingreso de artículos nuevos o usados que se necesiten durante el viaje, así como bienes de uso personal o familiar, siempre que no constituyan cantidades comerciales.



La modalidad de importación de viajeros no está destinada al ingreso de mercancías en cantidades comerciales. Por eso, además de revisar el número de dispositivos, es importante tener en cuenta el propósito y las condiciones de ingreso de los equipos.

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¿Es obligatorio declarar los celulares ante la DIAN?

La declaración depende de las condiciones aduaneras aplicables al equipaje y a las mercancías que lleva el viajero. Cuando corresponda presentar la declaración, se debe utilizar el Formulario 530, denominado oficialmente Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero – Viajeros.

Para ello, los viajeros que deban declarar los celulares deben registrar el número IMEI y el valor comercial en dólares estadounidenses de cada dispositivo.

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El IMEI es el número de identificación del equipo celular y permite individualizar cada dispositivo. Por ello, conviene tener disponible la información de los teléfonos que se llevan cuando sea necesario realizar la declaración.

La DIAN señala que todo viajero que ingrese al territorio aduanero nacional debe presentar su equipaje ante la autoridad correspondiente, someter los elementos a revisión cuando proceda y cumplir las formalidades aduaneras.

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¿Qué es el Formulario 530 y cuándo se utiliza?

El Formulario 530 es el documento dispuesto por la DIAN para declarar el equipaje, el dinero en efectivo y los títulos representativos de dinero de los viajeros.

Entre las situaciones que pueden exigir su presentación están las siguientes:



Mercancías sujetas al pago del tributo único: cuando el equipaje supera las condiciones para ingresar bienes libres de impuestos y corresponde aplicar el tributo previsto.

cuando el equipaje supera las condiciones para ingresar bienes libres de impuestos y corresponde aplicar el tributo previsto. Dinero en efectivo superior a 10.000 dólares : cuando el viajero lleva una suma que supera ese monto, o su equivalente en otras monedas, en efectivo o títulos representativos de dinero.

: cuando el viajero lleva una suma que supera ese monto, o su equivalente en otras monedas, en efectivo o títulos representativos de dinero. Mercancías sujetas a requisitos especiales: por ejemplo, determinados animales, vegetales y sus productos, así como bienes sometidos a regulaciones específicas.

por ejemplo, determinados animales, vegetales y sus productos, así como bienes sometidos a regulaciones específicas. Equipaje no acompañado: cuando los artículos llegan al país antes o después del viajero, en las condiciones previstas por la normativa.

cuando los artículos llegan al país antes o después del viajero, en las condiciones previstas por la normativa. Mercancías en cantidades comerciales: cuando los bienes que se transportan no corresponden a las cantidades permitidas bajo la modalidad de viajeros.

La declaración puede presentarse en formato impreso o virtual, según lo dispuesto por la autoridad aduanera. Las aerolíneas que transportan viajeros internacionales deben suministrar el formulario, mientras que en los desplazamientos terrestres o marítimos está disponible en los puestos de control aduanero, puertos y pasos fronterizos.

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¿Cuál es el valor máximo de las mercancías que puede ingresar un viajero?

Por un lado, existe un primer cupo de hasta 2.000 dólares en mercancías que pueden ingresar totalmente gratis, sin pagar ningún tipo de impuesto ni tributo. Para aprovechar este beneficio, los productos deben ser de uso personal o familiar y no tener fines comerciales.

Por otro lado, si el valor total de las compras supera ese monto pero no excede los 3.000 dólares, entra a regir el cupo de tributo único. En este rango, el viajero sí debe declarar la mercancía al llegar al país, pero se beneficia de pagar una tarifa de impuesto fija y simplificada sobre los bienes ingresados.

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Para las mercancías que superen el cupo libre de impuestos, la información suministrada indica que puede aplicarse un tributo único del 15%, de acuerdo con las condiciones de esa modalidad.

Estos valores no deben interpretarse como una autorización para ingresar cualquier cantidad de teléfonos. El límite de tres celulares y las condiciones aplicables al valor de las mercancías son aspectos que deben revisarse por separado.



¿Qué pasa si ingresa más de tres celulares o no los declara?

No cumplir con las disposiciones aduaneras puede generar consecuencias para el viajero. Puede dar lugar a la retención de los dispositivos que excedan el límite, a la exigencia de realizar los trámites de importación que correspondan o a otras medidas previstas por la autoridad aduanera, según las circunstancias del caso.

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Asimismo, omitir la declaración de mercancías sujetas al pago del tributo único puede llevar a la aprehensión y el decomiso de los bienes. La normativa también contempla sanciones y procedimientos administrativos por incumplimientos aduaneros.