¿Día sin IVA es un pésimo negocio para Colombia como indicó el ministro Ricardo Bonilla?

El día sin IVA se creó en el gobierno de Iván Duque, en medio de la crisis del COVID-19, para que los consumidores pudieran comprar ciertos productos sin pagar el IVA de 19%. Ahora la plenaria del Senado aprobó el proyecto que revive la iniciativa en el país.

Falta la conciliación y la sanción presidencial de esa norma. Sin embargo, hay dudas si el Gobierno lo podría objetar.

"Esperamos que el presidente lo sancione. De no hacerlo y objetar este proyecto, volvería al Congreso, donde tendríamos nosotros que decidir si aceptamos o no las objeciones. De no aceptarlas, será el presidente del Senado el que tenga que sancionar", manifestó el senador Miguel Uribe, ponente de la iniciativa.

En las jornadas realizadas en el gobierno anterior se registraron ventas por más de 65 billones de pesos. Algunos comercios incrementaron sus ventas en un 30% al 70%. Por eso, Fenalco ve en este proyecto la oportunidad para jalonar las decaídas ventas.

"Es una buena noticia, especialmente para los micros, pequeños y medianos empresarios y para miles de hogares colombianos que podrán tener la oportunidad de acceder a bienes a un mejor precio", dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Y pese a que habría un menor recaudo tributario por el IVA, el ponente de proyecto argumenta porque sí es conveniente.

"No pierde el Gobierno, porque el costo de lo que deja de recibir es menor al beneficio de lo que recaudan otros productos no exentos en IVA", indicó Uribe.

El exdirector de la DIAN Lisandro Junco explicó lo que sucedió en las jornadas pasadas: "En los años anteriores, tuvo un costo fiscal de alrededor de 445.000 millones de pesos, cerca de medio billón de pesos. Sin embargo, es importante que se tenga cuenta que el movimiento de inventarios y del aprovisionamiento de productos genera mayor recaudo en diferentes tributos".

Por su parte, Fedesarrollo expresó sus reparos. Luis Fernando Mejía, director de la entidad, aseguró que "esta medida también tiene costos. El primero de ellos, el costo fiscal, en un contexto en donde las metas de recaudo no se están cumpliendo y esto, por supuesto, agravaría aún más el problema fiscal".

En las anteriores jornadas del día sin IVA, el comercio electrónico fue otro de los ganadores, aumentando sus ventas considerablemente.

