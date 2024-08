DIAN amplía plazo para contribuyentes que no han declarado renta por fallas en plataforma

Las fallas reiteradas en la plataforma de la DIAN están impidiendo que contribuyentes y contadores cumplan con su obligación de declarar renta dentro del plazo estipulado. A pesar de los esfuerzos para resolver los problemas, la plataforma sigue experimentando errores que han generado numerosas quejas y complicaciones en el proceso de declaración tributaria.

Víctor Bello, contador público, expresó su frustración: “Estoy tratando de ingresar, pongo los datos y me aparece este error. Entonces es muy complejo”. Bello ha enfrentado problemas al intentar realizar la declaración de renta para al menos cinco de sus clientes debido a fallos en la plataforma.

En Bogotá, algunos contribuyentes han recurrido a los SuperCADE para recibir orientación, ya que no pudieron completar el trámite virtual. Ana María Riveros, una de las afectadas, comentó: “Encontré que la página está caída, entonces no intenté una sola vez hoy, pero me vine por eso para no perder el tiempo en la casa y después se me complica”.

Impacto a nivel nacional

Las dificultades no se limitan a Bogotá; se reportan problemas similares en otras partes del país. Jhon Jairo Bustos Espinosa, docente y asesor tributario, señaló: “El día de hoy intentamos ingresar y advertimos que la página sigue caída. Nuestra recomendación es tomar pantallazos de los problemas que se está teniendo porque eventualmente será necesario solicitarle a la DIAN a través de un PQR que restablezca la contraseña de acceso o informe que se está teniendo problemas en la firma de las declaraciones para que, una vez se restablezca la plataforma, no nos vayan a cobrar sanciones por incumplimiento”.

Respuesta de la DIAN y solicitudes de los contadores

El Instituto Nacional de Contadores (INCP) ha enviado una carta a la DIAN expresando su preocupación por las fallas técnicas en la plataforma. Luisa Fernanda Salcedo Saavedra, presidenta del INCP, destacó: “La plataforma está presentando demoras muy significativas en el proceso. Algo que debería tomar 15 minutos está tomando varias horas y, en ocasiones, solamente en las horas de la madrugada se permite el cargue de la información. Claramente esto genera una contingencia muy grande y un riesgo importante de extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias”.

Ante la situación, los contadores han solicitado a la DIAN que se declare una contingencia. Salcedo afirmó: “La contingencia declarada debe cumplir con el indicador que dice que esa contingencia no debe ser condicionada y estamos solicitando que esa contingencia cubra a todos los contribuyentes hasta tanto la plataforma pueda asegurar que está operando en debida forma”.

Medidas de la DIAN para mitigar el impacto

La DIAN informo este martes, 13 de agosto de 2024, que las declaraciones de renta de las personas naturales, que tengan vencimientos entre el 12 y el 16 de agosto de 2024, se podrán presentar y pagar sin liquidar sanción de extemporaneidad e intereses moratorios hasta el martes 20 de agosto de 2024. Esto por las fallas en la plataforma.

También ha anunciado que identificará a las personas naturales cuyo documento termine en 01 y 02, y que no hayan podido presentar su declaración, pero que elaboraron un borrador y el sistema les generó un número de formulario. Estos contribuyentes podrán presentar la declaración sin sanciones ni intereses una vez se restablezca el servicio.

Para quienes no lograron acceder a la cuenta de usuario y recibieron el mensaje de “mostrar falla” sin tener un borrador, deberán escribir un reclamo con el reporte del incidente, ingresando con su usuario y contraseña al sistema. La DIAN validará la información para permitir la presentación de la declaración posteriormente.