Precio del dólar hoy 15 de octubre de 2026: así está la TRM este jueves

El precio del dólar en Colombia abrió este jueves 15 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.197,65 por cada dólar estadounidense, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula el indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República.



La cifra representa un aumento de $15,91 frente a la TRM vigente el miércoles 14 de octubre, cuando la tasa se ubicó en $3.181,74. En términos porcentuales, el incremento diario fue de aproximadamente 0,50%. Aunque la divisa registró una recuperación respecto al día anterior, el comportamiento observado durante octubre muestra que el dólar continúa por debajo de los niveles con los que comenzó el mes.



Así se ha comportado el precio del dólar en octubre de 2026

Pese al incremento registrado este 15 de octubre, las cifras muestran que el dólar ha mantenido una tendencia descendente durante gran parte de octubre. El primer día del mes, la TRM fue de $3.312,84. Quince días después, la tasa vigente es de $3.197,65, lo que representa una reducción acumulada de $115,19 en el periodo.

Entre el 1 y el 15 de octubre, la moneda estadounidense ha oscilado entre un máximo de $3.312,84 y un mínimo de $3.181,74, nivel que se observó precisamente el 14 de octubre. Los registros de la TRM durante el mes evidencian una trayectoria en la que la divisa pasó de niveles superiores a los $3.300 a valores cercanos a los $3.200 en la primera mitad de octubre.



Qué es la TRM y por qué es importante para Colombia

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un dólar estadounidense. La Superintendencia Financiera explica que este valor corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios autorizados del mercado cambiario.

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La entidad también señala que la tasa se calcula diariamente con base en la información suministrada por el sistema financiero y bajo la reglamentación expedida por el Banco de la República. La TRM sirve como referencia para múltiples actividades económicas, entre ellas operaciones de comercio exterior, obligaciones pactadas en moneda extranjera, contratos financieros y análisis de mercado.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia (Spread)

Bogotá $3.190 $3.288 $98 Cali $3.075 $3.305 $230 Cartagena $3.150 $3.380 $230 Cúcuta $3.210 $3.260 $50 Medellín $3.083 $3.201 $118 Pereira $3.200 $3.270 $70

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL