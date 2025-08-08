Dorado Mañana resultados de hoy, 8 de agosto de 2025: este es el número ganador

El chance Dorado Mañana compartió el número ganador correspondiente al sorteo 5189, que se llevó a cabo este viernes, 8 de agosto de 2025. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 10:55 a.m., y los resultados fueron publicados por los canales oficiales.
Este tipo de apuesta se encuentra habilitada tanto en Bogotá como en el departamento de Cundinamarca. Puede realizarse de forma presencial en puntos autorizados o a través de medios digitales, como la plataforma web transaccional y la aplicación móvil de Paga Todo, que permiten efectuar apuestas desde cualquier ubicación con acceso a internet.
¿Cuántos sorteos Dorado se juegan al día?
El chance Dorado se divide en tres sorteos diarios, cada uno con un horario específico:
Dorado Mañana
- Horario: 10:55 a. m.
- Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).
- Transmisión: canales oficiales y plataformas digitales.
Dorado Tarde
- Horario: 3:25 p. m.
- Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).
- Transmisión: Canal Uno y medios digitales.
Dorado Noche
- Horario: 10:30 p. m.
- Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).
- Transmisión: plataformas digitales y resultados en línea.
Cada uno de estos sorteos es independiente, por lo que un mismo número puede salir en más de una franja horaria en un mismo día.
Resultado Dorado Mañana del 8 de agosto de 2025
El número ganador del sorteo Dorado Mañana de hoy fue el 7430. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos:
- Número: 7430
- Tres últimas cifras: 430
- Tres primeras cifras: 743
- Quinta: 5
Los premios varían según el tipo de apuesta y el monto apostado. Por ejemplo, una apuesta directa por $1.000 puede generar un premio de hasta $5 millones, dependiendo del operador. Los premios se pueden reclamar en los puntos de venta autorizados o a través de los canales establecidos por el operador, siempre presentando el comprobante de la apuesta.
¿Dónde reclamar el premio del Dorado Mañana?
El premio puede reclamarse en cualquier punto físico autorizado por el operador del juego. Entre los más comunes se encuentran:
- SuperGIROS
- Paga Todo (en Bogotá)
- GanaGana
- Apuestas Cúcuta 75
- Apuestas Unidas
- Red de Loterías regionales
Estos puntos están habilitados para pagar premios menores y orientar sobre el proceso en caso de premios mayores.
Premios mayores
Si el valor del premio supera los 48 UVT (aproximadamente $2.400.000), el pago puede requerir trámite adicional en oficinas principales del operador o mediante transferencia bancaria. En estos casos, se solicita:
- Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).
- Documento de identidad original.
- Fotocopia ampliada del documento (150 %).
- Certificación bancaria a nombre del ganador.
- Formulario de pago de premios (RCO-01).
- Copia del RUT o constancia de no declarante.
Chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
