Dorado Mañana resultados de hoy, 8 de agosto de 2025: este es el número ganador

El chance Dorado Mañana compartió el número ganador correspondiente al sorteo 5189, que se llevó a cabo este viernes, 8 de agosto de 2025. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 10:55 a.m., y los resultados fueron publicados por los canales oficiales.

Este tipo de apuesta se encuentra habilitada tanto en Bogotá como en el departamento de Cundinamarca. Puede realizarse de forma presencial en puntos autorizados o a través de medios digitales, como la plataforma web transaccional y la aplicación móvil de Paga Todo, que permiten efectuar apuestas desde cualquier ubicación con acceso a internet.



¿Cuántos sorteos Dorado se juegan al día?

El chance Dorado se divide en tres sorteos diarios, cada uno con un horario específico:

Dorado Mañana



Horario: 10:55 a. m.

Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).

Transmisión: canales oficiales y plataformas digitales.

Dorado Tarde



Horario: 3:25 p. m.

Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).

Transmisión: Canal Uno y medios digitales.

Dorado Noche



Horario: 10:30 p. m.

Días de sorteo: lunes a sábado (excepto festivos).

Transmisión: plataformas digitales y resultados en línea.

Cada uno de estos sorteos es independiente, por lo que un mismo número puede salir en más de una franja horaria en un mismo día.



Resultado Dorado Mañana del 8 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo Dorado Mañana de hoy fue el 7430. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos:



Número: 7430

Tres últimas cifras: 430

Tres primeras cifras: 743

Quinta: 5

Los premios varían según el tipo de apuesta y el monto apostado. Por ejemplo, una apuesta directa por $1.000 puede generar un premio de hasta $5 millones, dependiendo del operador. Los premios se pueden reclamar en los puntos de venta autorizados o a través de los canales establecidos por el operador, siempre presentando el comprobante de la apuesta.



¿Dónde reclamar el premio del Dorado Mañana?

El premio puede reclamarse en cualquier punto físico autorizado por el operador del juego. Entre los más comunes se encuentran:



SuperGIROS

Paga Todo (en Bogotá)

GanaGana

Apuestas Cúcuta 75

Apuestas Unidas

Red de Loterías regionales

Estos puntos están habilitados para pagar premios menores y orientar sobre el proceso en caso de premios mayores.



Premios mayores

Si el valor del premio supera los 48 UVT (aproximadamente $2.400.000), el pago puede requerir trámite adicional en oficinas principales del operador o mediante transferencia bancaria. En estos casos, se solicita:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia ampliada del documento (150 %).

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Formulario de pago de premios (RCO-01).

Copia del RUT o constancia de no declarante.

Chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL