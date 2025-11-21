En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Emotivo regreso de una familia a casa que inquilinos no querían entregar: denunciaron en Séptimo Día

Emotivo regreso de una familia a casa que inquilinos no querían entregar: denunciaron en Séptimo Día

Un intento de desalojo terminó en un acto de solidaridad: en Bogotá, la comunidad se unió para que la familia Rubiano recuperara la vivienda que sus inquilinos pretendían quedarse. Séptimo Día conoció los detalles del caso.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad