En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevos detalles sobre lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal: esto dice la SAE

Nuevos detalles sobre lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal: esto dice la SAE

¿Qué está pasando con la fortuna de Mauricio Leal? La Sociedad de Activos Especiales reveló nuevos detalles sobre el patrimonio que dejó el reconocido estilista tras su homicidio en 2021.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Mauricio Leal
Lo que se sabe sobre los bienes de Mauricio Leal
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad