Fotos y videos de los primeros Tesla circulando en Colombia tras llegada oficial de la marca al país

La compañía Tesla, dedicada la fabricación de vehículos eléctricos, realizó este jueves 20 de noviembre del 2025 su lanzamiento oficial en Colombia. El hecho marcó un hito en la transformación del panorama automotriz en el país. La llegada de la marca estadounidense le da una nueva opción a los conductores que buscan automóviles con tecnología eléctrica.

Karen Scarpetta, Country Manager de Tesla en Colombia, detalló en diálogo para Noticias Caracol los modelos que estarán disponibles en el país. La ejecutiva describió los precios de los vehículos como "altamente competitivos". Tesla entra al mercado colombiano con dos de sus vehículos más populares a nivel mundial, estos son el sedán Modelo 3 y la camioneta Modelo Y (SUV).

De acuerdo con Scarpetta, el objetivo es que los Tesla se vuelven algo común en las calles de Colombia. Los dos primeros centros de experiencias fueron ubicados en el Centro Andino, en Bogotá, y El Tesoro, en Medellín. Aseguraron que los precios y valores buscan que sea posible que miles de familias del país puedan acceder por primera vez a vehículos eléctricos con alto desempeño y seguridad.



Los primeros Teslas en las calles de Bogotá y Medellín

Desde este jueves ya se vieron los primeros vehículos de la marca Tesla rodando por las calles de Bogotá y Medellín. La compañía operará sin ningún intermediario. Ellos mismos son quienes acompañan al consumidor desde el diseño y la tecnología hasta la distribución y el servicio. Todos los vehículos que estarán llegando a Colombia son 100% importados.



A partir del viernes 21 de noviembre, el público podrá conocer los modelos 3 y Y en el centro de experiencia de la capital colombiana. Una semana después abrirán el centro de experiencia en la capital del departamento de Antioquia. Estos lugares no serán los únicos puntos de contacto; la infraestructura también incluirá centros de entrega y centros de servicio que son fundamentales para la vida completa y la relación con el consumidor.

Tesla llega al mercado colombiano. A partir de hoy, la marca de Elon Musk aterriza en el país, su segundo destino en Sudamérica, con la presentación de los modelos 3 y Y ➤ pic.twitter.com/X6N5hvsNLb — Santiago Rios Conto (@sriosconto) November 20, 2025

🔥🇨🇴 Tesla launched in Colombia today with a press event!



The country manager announced:

✅ 2 experience centers: Bogotá & Medellín

✅ 2 Supercharger sites: Bogotá & Medellín

✅ A service center opening in Junehttps://t.co/R5tIQxYS3t https://t.co/8cmnLLm7oG pic.twitter.com/Qw59Go6yTw — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 20, 2025