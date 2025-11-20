En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Fotos y videos de los primeros Tesla circulando en Colombia tras llegada oficial de la marca al país

Fotos y videos de los primeros Tesla circulando en Colombia tras llegada oficial de la marca al país

Este jueves 20 de noviembre se hizo el lanzamiento oficial de la marca de vehículos eléctricos Tesla en Colombia. Vea a los primeros vehículos que circularon por las calles del país tras la llegada oficial de la compañía.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Fotos y videos de los primeros Tesla circulando en Colombia tras llegada oficial de la marca al país
La marca Tesla trajo dos de sus modelos a Colombia.
FANG ZHE/Xinhua/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad