En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Alertan presunto engaño en hoteles cápsula en Bogotá: ¿promesas incumplidas de alta rentabilidad?

Alertan presunto engaño en hoteles cápsula en Bogotá: ¿promesas incumplidas de alta rentabilidad?

Inversionistas aseguran que el negocio de hoteles cápsula prometía buenas ganancias, pero terminó en incumplimientos, falta de pagos y millonarias pérdidas. Séptimo Día habló con los afectados.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad