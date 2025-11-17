Las reflexiones de Andrés Cepeda tras 'Antes de la nieve': "No nos damos cuenta del privilegio"

El cantante bogotano Andrés Cepeda se aventuró, junto al naturalista Mateo Hernández, a realizar un recorrido por los páramos del país. Un viaje que duró dos meses y que dio como resultado un documental llamado 'Antes de la nieve', plasmando la belleza e importancia de estos ecosistemas, pero también una canción que describe el viaje del artista.

El documental, dirigido por Alessandro Angulo y producido por Laberinto en una coproducción entre Caracol Televisión y Bavaria, destaca la fundamental labor de visibilizar y promover la conservación de los páramos de Colombia, los cuales proveen cerca del 70% del agua que consumen los colombianos y funcionan como una gigantesca fábrica natural de vida.



Así fue la experiencia de Andrés Cepeda grabando 'Antes de la nieve'

En diálogo con Noticias Caracol, Andrés Cepeda destacó que "fue una oportunidad lindísima, no solo de entregarme a la inspiración de un lugar como este para hacer música, sino la oportunidad de ver de primera mano este tesoro y esta riqueza que tenemos en Colombia. Resulta que a veces ignoramos eso, el 50% de los páramos del mundo están acá, el páramo más grande del planeta está acá, el Sumapaz, lo tenemos tan de cerca que lo damos por sentado y no nos damos cuenta el privilegio que es tenerlo".

Cepeda recordó que la oferta llegó a él después de la pandemia y le pareció que era una experiencia ideal para un bogotano como él. "Yo amo mis montañas, me gusta caminarlas, me gusta vivir cerca del frío, siempre estoy buscando los cerros" y, además, sugirió que de la experiencia no solo resultara un documental, sino que él podía componer una canción como resultado de la experiencia.



"Se me ocurre que también puede ser buena idea ponerme el reto de escribir una canción en el recorrido, inspirado por la caminata, por el recorrido, por la experiencia". Aunque se arriesgaba a que al final la inspiración no llegara, todo terminó pasando y de la experiencia sí salió una nueva canción para el repertorio del bogotano. "Me gustó mucho lo que salió, me siento identificado con esa canción. Habla mucho de lo que sentimos haciendo un viaje como este, que no solo es un viaje a las montañas, también es un viaje al interior".



A lo largo del recorrido, más allá de encontrar ideas para su canción y aprender sobre los páramos con la experiencia de Mateo Hernández, Andrés Cepeda señaló que el viaje lo llevó a recuerdos llenos de nostalgia y a vivir momentos privilegiados. "Mi papá que amaba la naturaleza hubiera sido muy feliz ese momento", pensó cuando las nubes le abrieron paso a una laguna a miles de metros de altura.

Y resaltó que "de lo más emocionante fue encontrarnos con el oso de anteojos, finalmente aparece gracias a una familia que vive en el páramo y han procurado que todos entiendan que se debe respetar el espacio del oso y tuvimos la suerte que estuvo ahí. Es un animal majestuoso, genera mucho temor porque es muy grande, pero también de ternura porque es muy bonita y viene con su cría".

Finalmente, el cantautor resaltó que esta experiencia lo devolvió al mundo real con muchas reflexiones. "La belleza de la vida es más simple; nuestro paso por este planeta es efímero, somos hormiguitas chiquitas comparados con la naturaleza que nos rodea y hay que conocer más y mejor los tesoros de nuestro país".

