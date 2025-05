Frisby alerta por uso indebido de su imagen en España: copiaron el logo y diseño del famoso pollo

La cadena colombiana de pollo frito Frisby denunció un uso indebido de su marca. La acusación se dio después de que aparecieran varios cuentas en redes sociales y un sitio web con el dominio de España, en el que se avisaba sobre la apertura de tiendas de la icónica marca en el país europeo.

"Informamos a la opinión pública, medios de comunicación, clientes, proveedores y demás grupos de interés, que en los últimos días se ha identificado el uso no autorizado de nuestra marca FRISBY®, atributos gráficos y personajes característicos como el 'Pollo Frisby' a través de los siguientes canales digitales: Instagram (@frisby_es), TikTok (@frisby.es) y Sitio web (www.frisby.es)", detalló la compañía colombiana.

Algunas personas creyeron que Frisby se estaba expandiendo a España, en donde hay una gran cantidad de colombianos y con lo que podría explorar una rápida fidelización de clientes. Sin embargo, la empresa aclaró que por el momento no tenía planes de expansión en ese país. Frisby S.A. BIC, como se conoce legalmente a la compañía en Colombia, se fundó en 1977 en Pereira, como una pizzería. Poco después de eso la marca se enfocó en el pollo frito. En 1978 se inició la apertura de nuevos puntos en diferentes ciudades del Eje Cafetero y en 1987 llegaron los primeros locales a Bogotá. En la actualidad, según indica la empresa en su sitio web, cuentan con cerca de 4.500 colaboradores y 265 restaurantes ubicados en 57 cabeceras municipales de Colombia .

La compañía colombiana aseguró que en los canales mencionado se difunde información falsa sobre una apertura de operaciones de Frisby en España. "Promoviendo supuestas oportunidades de inversión, concursos, entrega de premios y la recolección de datos personales, sin ningún vínculo con nuestra compañía ni autorización alguna. No ofrecemos ni autorizamos a terceros el modelo de franquicias para la apertura de restaurantes, no tenemos relación alguna con las plataformas digitales antes mencionadas ni con las personas o entidades que las gestionan", enfatizó la empresa.

Publicidad

Las cuentas de redes sociales y el sitio web denunciado hacen uso de la imagen, tipografía y colores de la marca colombiana. En una publicación reciente en estas cuentas, publicaron un comunicado defendiéndose de Frisby S.A. BIC. "Frisby España es el titular exclusivo y legalmente registrado de la marca FRISBY en la Unión Europea, incluyendo sus versiones denominativas y gráficos, conforme a la legislación vigente en materia de propiedad industrial (EUIPO). Esta titularidad nos confiere el pleno derecho de uso y explotación de la marca en territorio europeo, incluyendo la apertura de puntos de venta, la explotación comercial directo, y la oferto de franquicias", se lee en el documento.

La respuesta de la empresa española

La empresa autodenominada como Frisby España aseguró ser una entidad totalmente independiente y sin vinculo corporativo con Frisby S.A. BIC. "Nuestra operación ha sido establecida de forma legítima y transparente, respetando el marco jurídico europeo. Toda comunicación realizada por Frisby España es precisa, verificado y respaldada por registros oficiales ante la EUIPO y autoridades competentes ".

Publicidad

Asimismo, en el texto dicen considerar impropio que los califiquen como "uso indebido", argumentando que son "una operación plenamente registrada, desarrollada con seriedad y visión a largo plazo". Por último, anunciaron que continuarán con su expansión en territorio europeo. "La apertura de nuestro primer punto de venta está prevista para los próximos meses, seguida de un segundo restaurante gestionado directamente por nuestro equipo. Asimismo, hemos abierto oficialmente el proceso de franquicias, con el objetivo de hacer crecer la marca de forma estructurada. Mientras tanto, trabajamos en acuerdos con un operador líder de delivery, lo que permitirá a muchos ciudades disfrutar de nuestros productos incluso antes de la apertura física de los locales", concluyeron.

Los dos Frisbys, el original y la copia española, podrían protagonizar un disputa jurídica. Este caso plantea dudas sobre la protección internacional de las marcas, no solo de comida, si no de todo tipo. Además, podría sentar un precedente que en caso de ser positivo para Frisby España podría poner en alerta a otras compañías latinoamericanas que no están registradas en la Unión Europea y que podría ser copiadas por empresarios de otros países .

Registro de marca en la Unión Europea

De acuerdo con Marcaria, portal de registros y protección a nivel global de marcas y dominios, la empresa de España aplicó para la Marca de la Unión Europea (EUTM) el 2 de septiembre de 2024. En el mismo portal se indica que la empresa hizo el proceso de registro con fast track, es decir, más rápido de lo habitual. El EUTM fue registrado y publicado el 17 de diciembre.

En los datos proporcionados por el portal también se indica que la empresa ofrecerá los siguientes productos: Alitas de pollo; Albóndigas de pollo; Aperitivos congelados compuestos principalmente de pollo; Salchichas empanizadas; Albóndigas de pollo; Carne; Carne asada; Carne congelada; Cerdo; Cordero procesado; Carne de imitación vegetal; Pavo congelado; Pavo cocido; Carne de salchicha; Rosbif; Carne fresca; Carne frita; Carne preparada; Carne y productos cárnicos; Carnes cocidas; Conservas de caza; Cecina de pollo; Croquetas de pollo; Filetes de pechuga de pollo; Filetes de carne; Filetes de cerdo; Filetes de ternera; Hamburguesas; Hamburguesas de pavo; Tortitas de hamburguesa de pavo; Hamburguesas de pollo.

Publicidad

Y en la categoría de servicios dice que ofrecerá: Catering en cafeterías de comida rápida; Preparación de comida española para consumo inmediato; Catering para el suministro de alimentos y bebidas; Servicios de catering para ofrecer cocina española; Servicios de catering para ofrecer cocina de estilo europeo; Servicios de comida rápida para llevar; Servicios de catering en hoteles; Servicios de restaurantes de comida rápida; Suministro de comidas para consumo inmediato; Servicios de restaurantes españoles.

En el mismo portal se indica que la marca colombiana fue registrada para la Marca de la Unión Europea (EUTM) el 3 de octubre de 2005, pero que actualmente se encuentra en un proceso de cancelación que comenzó el 12 de julio del año pasado.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR