Nueva subasta virtual de la Dian en mayo de 2025: camionetas y motos desde $400 mil

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tiene programada una nueva subasta para el mes de mayo , en la que ofrecerá una serie de vehículos que se encuentran disponibles exclusivamente para traspaso. Entre los bienes se encuentran camionetas y motos, que generalmente son decomisados, abandonados o entregados por decisión judicial y serán subastados a través de su plataforma virtual autorizada El Martillo.

Para participar en el proceso, los interesados deben ingresar al portal de El Martillo, registrarse con sus datos personales, crear un usuario y contar con una cuenta bancaria activa para realizar pagos mediante el sistema PSE. Una vez completado el registro, los usuarios pueden acceder al catálogo digital, donde se presenta información detallada sobre cada lote, como su ubicación, número de identificación, precio base y condiciones de venta.

La subasta se realiza de forma completamente virtual, lo que permite participar desde cualquier lugar, hacer ofertas, contraofertar y seguir el estado de los lotes de interés en tiempo real. Según la información publicada en la plataforma, algunos de estos productos pueden encontrarse a precios inferiores a los del mercado tradicional, lo que representa una oportunidad para quienes buscan adquirir bienes con descuentos significativos. Los interesados deberán realizar su oferta en la plataforma de subasta virtual, que abrirá a las 12:00 p.m. del 14 de mayo y cerrará el 15 de mayo a las 10:30 a.m.

Subasta de casas, apartamentos y lotes con la Dian - Getty Images - Dian

Vehículos disponibles en nueva subasta de la Dian

Motocicleta AKT

La motocicleta en este lote se presenta sin carrocería y cuenta con una base de $400.000. Además, el valor del depósito previo requerido es de $80.000. El comprador debe tener en cuenta que, aunque las motos de menos de 125 cc no pagan impuestos de tránsito a partir del año 1999, cualquier deuda pendiente relacionada con impuestos de años anteriores o multas será responsabilidad del adjudicatario. El comprador deberá asumir costos relacionados con la renovación del SOAT, tecnomecánica, entre otros trámites. Vea los principales detalles de este bien en subasta:



Marca: AKT

AKT Modelo: AK125 NKDR

AK125 NKDR Color: Negro

Negro Placa: HWI55C

La Dian especifica que, dado que el vehículo no cuenta con la revisión técnico-mecánica vigente, el adjudicatario deberá consignar una garantía de $2.000.000 para cubrir los posibles costos de reparación y el trámite de obtención del certificado correspondiente. El adjudicatario tendrá un plazo de 20 días hábiles para completar los trámites y la reparación necesaria para adquirir el bien.

Vehículos disponibles en nueva subasta de la Dian - El Martillo

Motocicleta Akt

Este lote tiene condiciones similares a las de la motocicleta anterior, pues también cuenta con un valor base de $400.000 y un depósito previo de $80.000. El vehículo requiere de trámites similares en cuanto a renovación del SOAT, revisión tecnomecánica, y pago de impuestos de tránsito y multas. Al igual que en el lote anterior, el adjudicatario deberá realizar el traspaso dentro de los 20 días hábiles posteriores a la adjudicación y cubrir los costos de las reparaciones necesarias para obtener el certificado de RTM. Estos son algunos detalles:



Marca: Akt

Akt Modelo: AK125 NKDR

AK125 NKDR Color: Negro

Negro Placa: HWI57C

Camioneta Ford (ambulancia)

Este vehículo es una ambulancia de la marca Ford, modelo E-350, que tiene un valor base de $5.600.000 y requiere un depósito previo de $1.120.000. Al igual que los lotes anteriores, se tratará de un traspaso, lo que significa que el comprador deberá cubrir los impuestos de tránsito, el SOAT y los costos relacionados con la revisión tecnomecánica. Además, el adjudicatario deberá consignar una garantía de $8.000.000 para cubrir las reparaciones necesarias y los trámites administrativos, los cuales podrán ser consultados directamente en la plataforma El Martillo. El plazo para completar estos trámites es de 20 días hábiles. Vea algunos detalles generales del vehículo:



Marca: Ford

Ford Modelo: E-350

E-350 Color: Blanco

Blanco Placa: OIB406

Camioneta Ford (ambulancia)

El último lote en esta subasta es otra camioneta Ford de tipo ambulancia, con características similares a las del lote anterior. El valor base de este vehículo es también de $5.600.000, y se requiere un depósito previo de $1.120.000. Como con los demás vehículos, el adjudicatario será responsable de realizar los trámites de traspaso, renovación del SOAT, y cualquier otro trámite asociado a la legalización del vehículo. El adjudicatario deberá consignar una garantía de $8.000.000 para cubrir los costos de reparación y realizar el traspaso dentro del plazo estipulado. Detalles de la camioneta:



Marca: Ford

Ford Modelo: E-350

E-350 Color: Naranja

Naranja Placa: OIB407

Vehículos disponibles en nueva subasta de la Dian - El Martillo

¿Cómo participar en la subasta de la Dian?

Ingrese a la plataforma autorizada por la Dian El Martillo

Regístrese en el portal con datos personales, como: nombre completo, número de identificación, edad, entre otros.

Realice el debido depósito del producto interesado por medio de PSE

Ingrese a la 'Sala de ventas virtuales'

Asocie el depósito con el lote que desea pujar

Realice su oferta

La Dian recomienda que los interesados asistan a la exhibición del vehículo, aunque esta no es obligatoria. Sin embargo, la oferta realizada será responsabilidad del comprador, incluso si no asistió a la exhibición, la cual será organizada en el siguiente lugar: Cr. 6 No. 15-99 Lote 4 pi-1 Perímetro Urbano Lote, y los interesados deberán agendar una cita previa para asistir al lugar. Una vez realizada la adjudicación, el comprador tendrá un plazo máximo de cuatro días hábiles para completar el pago del saldo restante, la comisión del martillo (que es del 2.5% sobre el valor adjudicado más el 19% de IVA sobre la comisión), y la garantía correspondiente en caso de no contar con la revisión tecnomecánica vigente. En caso de no cumplir con estos pagos, el lote será cancelado y el depósito previo será perdido.

"Debe tener en cuenta que podrá realizar ofertas virtuales desde las 12 a.m. del día anterior a la fecha y hora de la subasta hasta que se realice la última oferta válida antes del cierre del lote de su interés. Le recomendamos verificar con su entidad financiera el monto máximo por el cual puede realizar transacciones por internet. En caso de ser necesario, solicite una ampliación del mismo. Así mismo, PSE puede exigirle validaciones adicionales", se lee en la plataforma sobre la subasta.

