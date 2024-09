Inflación en Colombia durante agosto de 2024 fue de 0%, según DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó en la tarde de este viernes, 6 de septiembre de 2024, que la inflación en Colombia durante agosto pasado presentó una variación de 0,00%.

>>>Inflación en Colombia retoma tendencia a la baja: variación anual en julio fue de 6,86%

"En agosto de 2024, la variación mensual del #IPC fue del 0,00%. La variación del año corrido alcanzó el 4,33%. La anual fue del 6,12%", detalló el DANE a través de su cuenta en la red social X.

#IPC | En agosto de 2024, la variación mensual del #IPC fue del 0,00 %.

📌La variación del año corrido alcanzó el 4,33 %

📌La anual fue del 6,12 % pic.twitter.com/Q1jL0VgbhJ — DANE Colombia (@DANE_Colombia) September 6, 2024

Publicidad

De acuerdo con la entidad, cuatro divisiones se ubicaron por debajo del promedio nacional de la inflación en Colombia durante el mes pasado. Fueron las siguientes:



Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,68 %)

Información y comunicación (-0,40 %)

Recreación y cultura (-0,22 %)

Educación (-0,16 %)

Entretanto, el DANE agregó que la de mayor contribución fue "alojamiento, agua, electricidad, gas (0,09 p.p.)".

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre la inflación en Colombia?

Ante este reporte sobre la inflación en Colombia durante agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro reaccionó y no solo destacó la cifra, sino que envió un mensaje respecto a las tasas de interés.

Publicidad

"No se la esperan algunos. La inflación del mes de agosto fue 0%. CERO. Ya no hay excusa alguna para no bajar la tasa de interés y reactivar la economía", escribió el jefe de Estado colombiano por medio también de X.

No se la esperan algunos. La inflación del mes de agosto fue 0%. CERO. Ya no hay excusa alguna para no bajar la tasa de interés y reactivar la economía — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2024

>>>Así serán las dos alzas al diésel que habrá en 2024