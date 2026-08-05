Minhacienda designado dice que déficit fiscal es de 7.8% y anuncia recorte: "No tenemos opción"

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, aseguró este miércoles que el déficit de la economía colombiana es de 7.8% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que anunció que se debe hacer un recorte de presupuesto, el cual sería "el más significativo de la historia republicana de Colombia (...) no tenemos opción, vamos a hacer un recorte no una reasignación, un recorte de gasto”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Anteriormente, Gomez, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que el déficit fiscal es "la bomba de tiempo más grande que hereda el gobierno entrante", y que las cifras que daba el gobierno saliente "no parecen ser las cifras reales". "Creo que esa sí es la causa mayor del desequilibrio de nuestra economía. (...) Entre enero y abril de este año, el Gobierno gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, y recibió ingresos mucho más bajos, por 28 billones de pesos", afirmó en su momento.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

