Gobierno Petro decreta bonificación especial para funcionarios de la Procuraduría: ¿cómo se pagará?

El Gobierno de Gustavo Petro emitió el decreto 0966 de 2026 con el que se creó una “bonificación especial de recreación para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la Nación”. El documento fue firmado por los jefes de los ministerios de Hacienda y Justicia y la directora del Dapre.

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Según se lee en el texto, “los empleados públicos de la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, por cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a tres (3) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal y se pagará por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se disfrute del descanso remunerado”. Añade que “el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 10 de enero de 2026”, por lo que el pago sería retroactivo. (Lea también: "Cero persecución a De la Espriella y a Petro": lo que pide expresidente Uribe al próximo contralor)



¿Por qué se pagará esta bonificación a los funcionarios de la Procuraduría?

El decreto señala “que, dentro de los términos previstos en el Decreto 1072 de 2015, modificado por el Decreto 243 de 2024, el 22 de agosto de 2025 se suscribió el Acuerdo Final de la Negociación Colectiva del Sector Justicia 2025, mediante el cual se dispuso la incorporación de las actas parciales suscritas en las mesas sectoriales de Justicia, Salud y Educación que abordaron materias de contenido económico con incidencia presupuestal y que contaron con el acompañamiento del Gobierno nacional”.

“Que, en el Acta de Acuerdo Parcial de la Mesa de Negociación del Ámbito Sectorial Justicia, las partes acordaron en el acuerdo 30, extender a los empleados públicos de la Procuraduría General de la Nación el reconocimiento de la Bonificación Especial de Recreación equivalente a tres (3) días de asignación básica mensual, en condiciones análogas a las previstas para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y demás entidades beneficiarias de dicha prestación, en concordancia con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional Estatal 2025”, agrega.



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