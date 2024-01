Peajes en Colombia 2024: presidente Petro firmó decreto para incrementar la tarifa

Este domingo, 31 de diciembre de 2023, se conoció el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro mediante el cual se establece el aumento de la tarifa de los peajes en Colombia 2024.



Según lo indicado en el decreto, el valor de los peajes en Colombia 2024 tendrá un aumento del 13,12%. Dicha cifra corresponde al incremento de índice de precios al consumidor (IPC) del año 2022 y justo también como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo señaló en varias ocasiones .

El documento detalla que “el Ministerio de Transporte realizará, mediante las resoluciones correspondientes en el mes de enero de 2024, el incremento del IPC de la vigencia 2022 a las tarifas de peaje a los vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje de acuerdo con el plan gradual que para el efecto establezca”.

Cabe recordar que, durante el 2023, las tarifas de los peajes en Colombia estuvieron congeladas, lo cual, según expertos y el propio ministro Ricardo Bonilla, causó problemas en la estructura financiera de estos y de las concesiones viales que se financian con ellos.

“Los peajes quedaron desfinanciando los procesos de mantenimiento de muchas vías y la preocupación más importante es que, si bien el Gobierno puede recuperar o entregar los recursos al sector público para financiar la parte que no se cobró en peajes, no lo puede hacer con el sector privado. Esa preocupación de que no se puede hacer con el sector privado significa que es el sector privado el que está pidiendo hace rato que ajustemos esos precios”, explicó el funcionario en noviembre pasado.

En ese entonces, el ministro Bonilla también habló de otro ajuste de la tarifa antes de julio de 2024. Según las estimaciones conocidas hasta dicho mes, el congelamiento de la tarifa de los peajes en Colombia durante 2023 dejó un hueco fiscal acumulado de 450.000 millones de pesos.