Santiago Rodríguez revela que Jorge Alfredo Vargas le salvó la vida: "Me mandó obligado a urgencias"

El actor y presentador Santiago Rodríguez, uno de los locutores de Voz Populi en Blu Radio, le contó al programa La Red de Caracol Televisión cómo Jorge Alfredo Vargas le salvó la vida, pues fue gracias a él que descubrieron que tenía leucemia.

“Yo estaba ido, era un fantasma”: Santiago Rodríguez

El locutor reveló que a él no le “gusta hablar mucho de eso (su enfermedad)” porque “uno se da cuenta es que la vida privada se volvió pública y eso se me hace jartísimo. Cuando a mí me pasó esto no le conté a nadie, nadie supo nada, pero la gente especulaba”.

Sin embargo, dio detalles de cómo empezó a enfermar y cómo Jorge Alfredo Vargas evitó que tuviera un desenlace fatal. Afirmó que el presentador de Noticias Caracol es uno de sus amigos, que “son contados con la mano”.

“Durante esa época, antes de que me diera la leucemia, yo me sentía muy cansado, muy agotado, estaba metido como en cinco proyectos al tiempo, todavía existía la televisión larga -proyectos grandes, chéveres-, y uno estaba metido en muchas vainas, hacía teatro, y yo llegaba a hacer radio en Blu mamado, y yo decía ‘dormí bien, pero fundido, ido, fumaba todavía, ese cigarrillo me sabía a miércoles, entonces decía ‘¿será que los compré piratas?’, horrible. Y yo sí empecé a notar que me decían ‘está como pálido, está blanco, ¿está bien?’, y yo ‘sí, estoy bien’, y seguía haciendo cosas”, contó.

Sin embargo, dijo que “un día me tenía que ir a hacer una presentación en Manizales de una empresa de gas. Yo ya me venía sintiendo muy mal, pero yo pensaba que era como cansancio, agotamiento, estrés, esas vainas que le dan a uno ahora, y esa persona es Jorge Alfredo Vargas, que es mi jefe en Blu Radio, y me dijo ‘usted por qué no se hace un chequeo, mire que está muy maluco’, entonces le dije ‘no, yo tengo que irme con la maleta, tengo que irme a Manizales’”.

"Si no es por Jorge Alfredo, el médico me dijo ‘usted se muere en Manizales, o en el avión, o en la presentación’”, dijo Santiago Rodríguez La Red de Caracol Televisión

“Si no hay una persona que en realidad lo pare a uno, yo me hubiera muerto en Manizales, que fue lo que después me dijo el médico. Entonces, él me paró y me dijo ‘no, ni mierda, páreme bolas y míreme, usted no se va para Manizales, se va ya para la clínica, se va para el Country y que le hagan algo porque usted está muy mal’. Yo le decía ‘no, no hay necesidad’, porque uno es terco. Él llamó a mi esposa, le dijo, ella le dijo ‘yo lo noto también como raro, pero como él no se le puede decir nada porque anda para todo lado’. Obligado me mandó para el Country. Allá llegué yo y como yo ya estaba muy mal, yo tuve una sensación horrible, que espero no volverla a tener en mi vida, es que yo llegué al ascensor y en vez de entrarme a urgencias yo me monté al ascensor de un edificio que había al lado de consultorios, porque como yo estaba tan ido, yo con la maleta todavía, y me entré al ascensor, yo veía que la gente que entraba me pasaba, yo decía ‘¿pero y esto qué es?’. Y me hablaban, ‘¿qué piso va?’, ‘¿perdón?’, ‘¿qué piso va?’, ‘no sé’. Yo estaba ido, ‘urgencias no es acá, es afuera’. Yo salía, pero sentía la misma sensación, tranquilo pero como ido, como un globito de helio. Cuando llegué allá y me dijeron ‘sí, aquí llamó Jorge Alfredo’, menos mal. Me hicieron seguir, el doctor me miró y me dijo ‘¿tiene hematomas?’, y le dije ‘no señor’. Me dijo ‘quítate la camisa’ y yo tenía un reguero de hematomas, como si yo me hubiera pegado con algo. Me dijo ‘te vas a quedar aquí, te vamos a hacer una muestra de sangre’. Cuando ya pasó todo eso, que me dejaron esperando mientras llegaban los resultados, yo tenía la hemoglobina como en 3.000 algo, cuando una persona normal tiene que tenerla como en entre 8 y 10. Yo estaba ido, era un fantasma".

"Me dijeron ‘no se puede ir, vamos a hacer una transfusión, lo vamos a hospitalizar’, y yo ‘¿qué será?’. Nadie me decía nada. Ahí duré como una semana, me llamaron un hematólogo, me hicieron pruebas en la médula espinal y ya me dijeron que era leucemia, cáncer. Si no es por Jorge Alfredo, el médico me dijo ‘usted se muere en Manizales, o en el avión, o en la presentación’”, añadió.

Santiago Rodríguez habló de lo que sintió cuando le diagnosticaron el cáncer

“Es como darles la vuelta a muchas vainas, no por uno, porque al fin y al cabo dice ‘pues si me muero, me voy, no me voy a llevar a nadie más’. Lo jarto es tener que padecer, si es que me toca padecer algo, que me duela, eso se me hace horrible, pero dejar la gente que uno quiere, eso sí se me hacía complicado, y yo creo que era lo único que es como el café amargo de todo eso, porque en medio de todo, si yo me ponía a mirar de lo que he hecho y lo que me ha pasado en la vida, estaba muy agradecido, la gente es bacana con uno, el público es bonito con uno, las personas con las que trabajo, la familia, entonces yo decía ‘no pasa nada si me voy, me voy tranquilo’.

Sin embargo, aceptó que “me costaba mucho con mis hijos. Eso sí era un café muy amargo porque yo decía ‘hay que dejar algo que no me gustaría dejar’. Pero afortunadamente las cosas se dieron, fueron buenas”.

