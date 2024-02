Preocupación por la ejecución presupuestal del Gobierno Petro: ¿se rajó en ese tema?

Un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana mostró que la ejecución presupuestal del Gobierno del presidente Gustavo Petro está muy por debajo de los promedios históricos.



El director del observatorio, Oliver Pardo, no ocultó su preocupación al evaluar el manejo de las finanzas del Gobierno nacional durante el año 2023, pues encontró que la ejecución de los rubros de funcionamiento e inversión que hacían parte del Presupuesto General de la Nación llegó al 86%, muy por debajo de los promedios históricos que son del 90%.

"Hay 5 sectores que se destacan por la baja ejecución, estos son: deportes, información estadística, ambiente, planeación y presidencia. El que más preocupa es la presidencia con una ejecución de tan solo el 16% de los recursos apropiados", comentó Pardo.

Al revisar solo el rubro de inversión, destinado, por ejemplo, a nuevas obras como vías, colegios y demás proyectos sociales, el desempeño de ejecución fue el menor en 15 años, ya que de los $83.3 billones previstos en 2023, el Gobierno solo ejecutó $59,4 billones, lo que representa el 71%. También está por debajo del promedio histórico que es del 77%.

“Se le asignaron unos recursos a una cartera, a una entidad, y esta entidad no los está aprovechando para cumplir su labor. Si se hace, por ejemplo, la asignación de un hospital y esa plata no se ejecuta, quiere decir que el hospital no se construyó, por lo cual, tiene consecuencias muy negativas”, complementó Pardo.

El director del observatorio anotó que, si bien en 2023 hubo un menor gasto que ayudó a reducir el déficit fiscal, los ingresos tributarios también fueron menores de los esperados.