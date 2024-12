¿Qué trabajadores no reciben aumento consecuente con el salario mínimo 2025 en Colombia?

Cada año, el aumento del salario mínimo en Colombia es un tema de gran relevancia para millones de trabajadores. Este incremento, que busca asegurar un ingreso básico para los empleados formales, es una medida esperada y necesaria para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, no todos los trabajadores se benefician de este ajuste de manera directa.

El salario mínimo en Colombia es una herramienta fundamental para garantizar un ingreso básico a los trabajadores formales. No obstante, existen grupos específicos de empleados que no reciben este aumento de manera directa. Entre ellos se encuentran los trabajadores independientes, aquellos contratados por prestación de servicios y los empleados que ganan más de este valor . Esta diferenciación se debe a la naturaleza de sus contratos y a las políticas salariales vigentes.

En Colombia, la informalidad laboral es un fenómeno que afecta a una gran parte de la población trabajadora. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) , la tasa de informalidad en el país para el trimestre agosto - octubre 2024 fue de 55,6%. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos no cuentan con un contrato formal de trabajo ni con las prestaciones sociales correspondientes, como aportes a pensión y salud.

Es crucial que el gobierno y las organizaciones laborales trabajen juntos para desarrollar políticas que protejan a todos los trabajadores. - Archivo

Los trabajadores informales, que incluyen a vendedores ambulantes, trabajadores domésticos sin contrato y muchos otros, no están cobijados por el aumento del salario mínimo. Al no contar con un salario fijo mensual ni estar registrados formalmente, estos trabajadores no se benefician del incremento decretado por el gobierno.



Contratos de prestación de servicios: sin aumento garantizado

Otro grupo significativo de trabajadores que no recibe el aumento del salario mínimo son aquellos con contratos de prestación de servicios. Este tipo de ajustes, comúnmente utilizados en sectores como la tecnología, la consultoría y otros servicios profesionales, no garantizan un salario mínimo mensual. En lugar de ello, los pagos se realizan por proyecto o por horas trabajadas, lo que deja a estos fuera del alcance del aumento del salario mínimo. Además, los contratos de estos cargos no incluyen beneficios laborales como vacaciones pagadas, primas, o seguridad social, lo que agrava la situación de estos trabajadores en términos de estabilidad y protección laboral.



Trabajadores independientes: flexibilidad sin seguridad

Los trabajadores independientes, que incluyen a freelancers, taxistas, y personas que trabajan a través de aplicaciones de entrega y transporte, también se encuentran fuera del alcance del aumento del salario mínimo. Aunque estos trabajadores pueden tener la flexibilidad de gestionar su propio tiempo y proyectos, no cuentan con un salario fijo ni con las garantías laborales que ofrece un empleo formal. En muchos casos, los ingresos de los trabajadores independientes dependen de la demanda de sus servicios y de las tarifas que puedan negociar, lo que puede ser inestable y no necesariamente reflejar el aumento del costo de vida.

Otro grupo significativo de trabajadores que no recibe el aumento del salario mínimo son aquellos con contratos de prestación de servicios. - Getty Images

La necesidad de una reforma laboral inclusiva

El aumento del salario mínimo en Colombia es una medida importante para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores formales. Sin embargo, la exclusión de un gran número de trabajadores informales, con contratos de prestación de servicios e independientes, destaca la necesidad de una reforma laboral que incluya a todos los sectores de la economía. Es crucial que el gobierno y los actores sociales trabajen juntos para crear políticas que protejan a todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato o modalidad de empleo. Solo así se podrá garantizar una mejora real en las condiciones de vida de la población trabajadora en Colombia.

Trabajadores por honorarios

Los trabajadores que laboran bajo contratos por honorarios también quedan excluidos de los aumentos al salario mínimo. Este tipo de contrato se considera una prestación de servicios profesionales y no una relación laboral subordinada. Por lo tanto, sus ingresos se regulan de manera independiente a la Ley Federal del Trabajo (LFT), y no están sujetos a los incrementos del salario mínimo.

Trabajadores por comisiones

Otro grupo que no recibe aumentos con el salario mínimo son los trabajadores que cobran por comisiones. Estos empleados reciben un sueldo basado en las ventas que realizan o en los tratos laborales que cierran. Dado que sus ingresos dependen de su desempeño y no de un salario base fijo, los incrementos al salario mínimo no impactan directamente en sus remuneraciones.

Trabajadores del sector informal

El sector informal representa una gran parte de la fuerza laboral en muchos países, y estos trabajadores tampoco se benefician de los aumentos al salario mínimo. En México, por ejemplo, el 54,3% de la población trabaja en el sector informal, según la investigación realizada por Oxfam México. Estos empleados no están registrados ni regulados por marcos legales, lo que significa que no tienen acceso a los beneficios laborales formales, incluyendo los incrementos salariales.

En Colombia, la informalidad laboral es un fenómeno que afecta a una gran parte de la población trabajadora. - ElEmpleo

Proyecciones del salario mínimo para 2025

Para 2025, las proyecciones del salario mínimo en Colombia varían entre un aumento del 5,2% y el 12%. Esto significa que el salario mínimo podría situarse entre $1.300.000 COP con un auxilio de transporte de $162.000. Si se aprueba un aumento del 6%, el salario mínimo base podría quedar en aproximadamente $1.378.000 COP. En el caso de un incremento del 12%, el salario mínimo podría alcanzar los $1.456.000 COP, dependiendo del acuerdo final entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos.

Plazo para negociar el salario mínimo en 2025

El plazo para negociar el salario mínimo en Colombia para 2025 se extiende hasta el 30 de diciembre de 2024. Si no se llega a un acuerdo entre los representantes de los trabajadores, los empleadores y el gobierno antes de esta fecha, el presidente Gustavo Petro tendrá la facultad de fijar el salario mínimo mediante decreto. Este proceso busca asegurar que el país tenga una cifra definida para el inicio del nuevo año, garantizando así la estabilidad económica y laboral.



¿Qué se puede hacer con respecto al salario mínimo?

Para abordar esta situación, es importante que tanto los trabajadores como los empleadores sean conscientes de la necesidad de ajustes salariales, justos y equitativos. Los trabajadores independientes y por prestación de servicios deben estar preparados para negociar sus tarifas y condiciones de pago, y los empleadores deben considerar el impacto de la inflación y el costo de vida en sus políticas salariales.

Además, es crucial que el gobierno y las organizaciones laborales trabajen juntos para desarrollar políticas que protejan a todos los trabajadores, independientemente de su modalidad de contratación. Esto podría incluir la implementación de mecanismos que aseguren que los aumentos salariales reflejen el costo de vida y la inflación, y que todos los trabajadores tengan acceso a un ingreso digno.