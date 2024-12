Salario mínimo en Colombia 2025: ¿cuál será la cifra que decretará el Gobierno?

El gobierno revelará este 24 de diciembre cuál será el incremento al salario mínimo en Colombia 2025, tras decidir que lo expedirá unilateralmente ante la falta de un acuerdo con los empresarios y las centrales obreras. Aunque todavía no se conoce la cifra, los gremios y los sindicatos hablaron de las expectativas que tienen.

¿Por qué no se logró acuerdo de salario mínimo 2025?

Debido a que las centrales obreras y los empresarios no lograron acordar el nuevo salario mínimo, porque no todos aceptaron las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la productividad laboral, el Estado deberá trazar la cifra.

(Lea además: Salario mínimo 2025: “Gobierno debe tener cuidado con cifra que elija por decreto”, dice Mac Master )

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias, dijo que “los datos que reportó el DANE sobre productividad fueron duramente cuestionados por el empresariado, inclusive, cuestionaron las calidades técnicas y profesionales del DANE y esto ha sido inédito”.

Publicidad

Las propuestas de reajuste estaban muy distantes. Empresarios propusieron un aumento del salario mínimo del 5,2%, es decir, subirle $67.600; mientras que las centrales obreras pidieron reajustar con el 12%, lo que equivale a 156.000 pesos.

No se llegó acuerdo entre trabajadores y empresarios - Colprensa / archivo

"Aumentar los ingresos no genera desempleo”: presidente de la CUT

Para Arias “aumentar los ingresos no genera desempleo, por el contrario, reactiva la economía. Un trabajador con mejores ingresos consume más bienes y servicios”.

Publicidad

Ahora la expectativa está en la decisión unilateral del Gobierno de fijar el aumento al salario mínimo. Los expertos indican que no debe ser cercana al 9%, como se cree que lo va a fijar el Estado.

César Pabón, director de Corficolombiana, opinó que "lo que esperábamos que se reconociera en el aumento del salario mínimo era, por un lado, el incremento de la inflación que va a ser cercano al 5% y, por otro lado, retribuirle al trabajador el aumento o productividad, que estimamos sea el 1%. En esa medida, esperamos que el aumento del salario mínimo fuera 6%”.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, explicó que "venimos de tres aumentos muy altos y lo que hemos visto es que los informales están ganando menos respecto al mínimo que, de hecho, los formales también ganan menos respecto al mínimo”.

Para la tarde de este martes, en Zipaquirá, el Gobierno nacional anunciará cuál va a ser el aumento de salario mínimo para el 2025.

Publicidad

(Lea también: Salario mínimo de 2025 en Colombia: esto es lo mínimo y lo máximo que podría subir según propuestas )