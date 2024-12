“A inflaciones bajas corresponden incrementos bajos” del salario mínimo: Fenalco

Venció el primer plazo para concertar el salario mínimo para 2025 y aún no se logra consenso. Noticias Caracol en vivo habló con trabajadores y empresarios para entender por qué no han logrado llegar a un acuerdo. Temen que el incremento se fije por decreto del Gobierno nacional.

Cifra del 12% “no fue sacada por gusto”: centrales obreras sobre aumento del salario mínimo

John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia - CTC-, insistió en que “nuestra voluntad de negociación siempre ha estado en la mesa, que fue presentada sobre el 12%. No hemos recibido la contraoferta de parte del sector empresarial y por esta razón no hemos podido llegar a ningún consenso”.

Caicedo explicó que para la propuesta que han planteado “tuvimos en cuenta todos los factores de ley, por supuesto, la productividad, la competitividad, la hora de trabajo, todos los ingredientes o elementos que nos indican, y eso nos daba un porcentaje aproximadamente del 9,3%, si mi memoria no me falla, y el 12% lo acercamos como un tema de compensación social, eso que nosotros agregamos acercándonos al 12 era con base a la compensación social. Esa cifra no fue sacada por gusto, sino con base en estadísticas reales, con un estudio técnico de nuestros economistas”.

Así mismo, el presidente de la CTC expresó su respeto por la cifra que presentó Acopi, por encima del 5%, “que fue retirada el día de ayer, pero que a la fecha nosotros no tenemos un porcentaje real que los empleadores nos estén planteando”.

Aumento del 12% para el salario mínimo es “una cifra sacada de la manga”: Fenalco

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, sostuvo que “la cifra sacada de la manga, que no tiene ningún sentido ni económico, ni social ni técnico por parte de las centrales obreras del 12%, nos puso a pensar que no era prudente presentar una cifra públicamente para empezar un tire y afloje que no conduciría a nada, porque las posiciones podrían estar muy lejanas, teniendo en cuenta que la inflación este año no va a superar o estará cerca del 5%, la inflación esperada del año entrante será del 3% y obviamente, una cifra del 12% no tiene ningún sentido”.

Cabal recordó que en 2023 “la inflación fue del 9,28% y el salario mínimo que salió finalmente por decreto, precisamente porque sucedió en el mismo escenario de este año, una cifra estrambótica, fue del 12, con inflación del 9,28. El salario al año trasanterior había sido del 16% porque la inflación venía siendo del 13%. O sea, a inflaciones altas corresponden salarios altos para recuperar la capacidad adquisitiva de ese salario, pero a inflaciones bajas corresponden incrementos salariales bajos para cuidar lo más importante que el país tiene en este momento económicamente, es la baja de la inflación, la tendencia a la baja, porque sabemos que esa tendencia a la baja significa una recuperación de la economía y la reactivación”.

La inflación es uno de los factores que más se tienen en cuenta a la hora de calcular el incremento del salario mínimo - Archivo

Explicó que “por eso nuestra cifra está mucho más cercana a la inflación que al 12%. Pero obviamente hay un margen más allá de lo que va a terminar la inflación del 5,1, que es el margen que consideramos prudente, sostenible, que es un sano equilibrio para cuidar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero también cuidar que no se desborden los costos de las empresas, los precios de los servicios y obviamente, se desvanezca este gran esfuerzo que ha hecho el Banco de la República de bajar la inflación en Colombia”.

Aunque el presidente de Fenalco no quiso revelar qué propuesta pasaron los empresarios a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por lo que dijo se prevé que el aumento del salario mínimo esté por debajo del 6%.