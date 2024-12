Bitcoin rompe récord y supera los 107.000 dólares de cotización: ¿cuánto es en pesos colombianos?

El precio del Bitcoin continúa rompiendo récords. Este lunes, 16 de diciembre de 2024, superó los 107.000 dólares en su cotización. Esta criptomoneda se convierte en una de las inversiones más rentables de los últimos meses, pero que también tiene riesgos por su alta volatilidad.

“El bitcoin comenzó por allá en 2011 a un dólar y hoy se cotiza a 107.000 dólares. Para que los colombianos dimensionen: si alguien, con la TRM de 2011, que eran 2.000 pesos, hubiera comprado un bitcoin, esa inversión valdría 455 millones de pesos”, explicó Orlando Santiago Jácome, gerente de Fénix Valor.

El Bitcoin, al ser una criptomoneda, ha permitido tener facilidades de pago en diferentes países que han permitido hacer transacciones de manera directa.

“Si usted viaja a Japón y llegó con criptomonedas en su monedero, puede ir a un cajero de Bitcoin en Tokio y retirar yenes para pagar el almuerzo, el hotel o el transporte sin ningún problema”, dijo Édgar Jiménez, experto en criptomonedas.

"Si el dinero desaparece, nadie responde": experto en Bitcoin

Sin embargo, este dinero digital, a diferencia de las monedas tradicionales como el peso colombiano o el dólar, no es emitido por un gobierno y por eso supone algunos riesgos. “Como no hay un tercero, no hay un intermediario, si desaparece nadie le responde por el dinero. Si usted tiene aplicación Bitcoin y se desapareció de repente, nadie responde”.

Colombia es el cuarto país de la región con más ingresos por Bitcoin, con alrededor de 6.700 millones de dólares.

