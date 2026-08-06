Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 6 de agosto de 2026 avanza en pleno inicio de mes con la expectativa característica que despierta uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares de Colombia: el Chontico Noche. Bajo su reconocido lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego de apuestas permanentes se mantiene como una opción cotidiana de entretenimiento y esperanza para miles de ciudadanos que buscan transformar su suerte.

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Resultado Chontico Noche – Jueves 6 de agosto

Número ganador: 2 - 0 - 1 - 1

Balota adicional / La Quinta: 3

(Nota: Este campo informativo se actualizará en tiempo real e inmediatamente después de que el sorteo sea certificado por los delegados oficiales a las 7:00 p. m. a través de la señal de televisión regional).

¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de los billetes de lotería tradicionales que cuentan con series y números preimpresos, el Chontico Noche opera bajo la modalidad de chance. Esto le otorga al jugador la completa libertad de armar su propia combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) según sus preferencias o pálpitos.



La flexibilidad económica es una de sus mayores ventajas competitivas:



Monto de participación: Se puede apostar desde un valor accesible que parte en los $500 pesos colombianos.

Se puede apostar desde un valor accesible que parte en los colombianos. Escalabilidad: El valor del premio final dependerá directamente del dinero invertido en el tiquete; a mayor monto apostado, mayor será el dividendo en caso de acertar.

El valor del premio final dependerá directamente del dinero invertido en el tiquete; a mayor monto apostado, mayor será el dividendo en caso de acertar. Redes autorizadas: Para garantizar la validez legal del boleto, los usuarios pueden apostar en los puntos de la red Gane en el suroccidente colombiano, así como en aliados comerciales de cobertura nacional como Paga Todo y SuperGIROS.

Horarios del sorteo y canales de transmisión

Para la noche de este jueves 6 de agosto, el compromiso con la audiencia se mantiene puntual:



Hora: 7:00 p. m. (horario habitual de lunes a viernes).

7:00 p. m. (horario habitual de lunes a viernes). Señal de televisión: La transmisión oficial en directo se emite a través del canal regional Telepacífico .

La transmisión oficial en directo se emite a través del canal regional . Canales digitales: Los resultados también quedan registrados minutos después en los canales digitales oficiales de la Lotería del Valle y en plataformas informativas autorizadas.

Historia, funcionamiento y escala de premios

El Chontico Noche nació bajo el amparo de la Lotería del Valle con el propósito de diversificar la oferta de juegos de azar en el suroccidente del país y recaudar fondos diarios destinados por ley a la financiación de la salud pública en Colombia. Con el paso del tiempo, la transparencia de sus sorteos convirtió este juego regional en un fenómeno de sintonía e interés nacional.



Su funcionamiento técnico se respalda en un sistema de baloteras neumáticas automatizadas que garantizan la aleatoriedad absoluta. El plan de premios se distribuye en proporción a los aciertos obtenidos:



Cuatro cifras (Superpleno / Directo): Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Tres cifras (Pleno / Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Dos cifras (La pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga lo apostado. Una cifra (La uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer para reclamar el premio si resulta ganador?

Si la suerte acompaña su tiquete en esta jornada de jueves, debe seguir el procedimiento legal establecido para asegurar el cobro:



Conservación del comprobante: El tiquete físico expedido por la terminal es un título valor al portador. Debe conservarse en perfecto estado, sin arrugas, tachaduras, enmendaduras ni daños por humedad que impidan su lectura óptica.

El tiquete físico expedido por la terminal es un título valor al portador. Debe conservarse en perfecto estado, sin arrugas, tachaduras, enmendaduras ni daños por humedad que impidan su lectura óptica. Documentación: Es obligatorio ser mayor de edad y presentar la cédula de ciudadanía original al momento del trámite.

Es obligatorio ser mayor de edad y presentar la cédula de ciudadanía original al momento del trámite. Proceso de pago: Los premios de menor cuantía se pagan de inmediato en las cajas de la red autorizada. Para cuantías elevadas (sujetas a la retención en la fuente por ganancias ocasionales según la normativa de la DIAN), el trámite se realiza en las sedes administrativas principales para la expedición de un cheque o transferencia bancaria previa verificación de identidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.