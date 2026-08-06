Puntaje del Sisbén en el RUI: si trabaja de manera informal, así se calcularán sus ingresos

La llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) ha generado dudas entre millones de colombianos que hoy hacen parte del Sisbén o esperan quedar incluidos en los sistemas de focalización social. Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con quienes viven de actividades informales, ya que no cuentan con desprendibles de nómina, contratos laborales o registros permanentes de ingresos.

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Con la transición del Sisbén al RUI, el Gobierno busca tener una fotografía más actualizada de la situación económica de los hogares. Para lograrlo, el nuevo sistema utilizará información de múltiples entidades del Estado y también mecanismos especiales para calcular los ingresos de quienes trabajan por cuenta propia o desarrollan actividades informales.



Puntaje RUI: ¿qué pasará con los trabajadores informales?

Uno de los principales retos del RUI es identificar la capacidad económica de las personas que no aparecen en bases de datos laborales o tributarias tradicionales. En Colombia, millones de ciudadanos generan ingresos como vendedores ambulantes, trabajadores independientes, comerciantes informales, conductores particulares o mediante actividades ocasionales. De acuerdo con la información divulgada sobre el funcionamiento del Registro Universal de Ingresos, cuando una persona no tenga registros directos suficientes para establecer cuánto dinero recibe, el sistema recurrirá a modelos de estimación construidos con diferentes variables socioeconómicas.

Esto significa que la clasificación ya no dependerá únicamente de una encuesta tradicional, sino también de la información que el Estado pueda recopilar y contrastar sobre cada hogar. El objetivo es aproximarse de manera más precisa a la realidad económica de las familias.



Cómo calculará el RUI los ingresos de los trabajadores informales

El nuevo modelo contempla dos mecanismos principales para los casos en los que no exista información suficiente en los registros administrativos. El primero es la estimación de ingresos. Según lo explicado por las autoridades, cuando no haya registros salariales, tributarios o laborales disponibles, el sistema aplicará metodologías estadísticas que analizan diferentes variables relacionadas con las condiciones del hogar y su situación socioeconómica.



El segundo mecanismo es la autodeclaración. Si la información disponible sigue siendo insuficiente, los datos podrán complementarse mediante la información entregada por las personas a través de los procesos asociados al Sisbén y a los instrumentos de caracterización social. En otras palabras, el RUI no se limitará a revisar una sola fuente. La idea es combinar información oficial con otros mecanismos de verificación para construir una clasificación más cercana a la realidad económica de cada hogar.



¿Qué datos revisará el RUI para establecer la situación económica de un hogar?

Durante la transición, el Registro Universal de Ingresos se alimentará de información proveniente de decenas de entidades públicas. Entre ellas aparecen bases relacionadas con identificación, salud, educación, seguridad social, registros de propiedad e información tributaria.



El sistema integrará información proveniente de entidades como la DIAN, la Registraduría, la PILA y diferentes ministerios, entre otros organismos estatales. La meta es reducir los errores derivados de datos desactualizados o de información que solo depende de una encuesta realizada años atrás. Por esa razón, una persona que trabaja informalmente podría ser evaluada mediante la combinación de distintas fuentes disponibles, complementadas con modelos estadísticos y mecanismos de reporte de información cuando sea necesario.

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Durante años, el Sisbén fue una de las principales herramientas para identificar las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos. Sin embargo, el Gobierno considera que el uso de múltiples registros administrativos permitirá contar con información más actualizada y dinámica.

La transición no significa que el Sisbén desaparezca inmediatamente. El Departamento Nacional de Planeación ha explicado que seguirá siendo una fuente fundamental de información durante el proceso de implementación del nuevo modelo. Por eso, quienes ya están registrados en el Sisbén continuarán haciendo parte del esquema de transición mientras las entidades realizan los ajustes necesarios para la adopción completa del RUI.



¿Perderán beneficios quienes trabajan informalmente?

Hasta el momento, las autoridades han insistido en que la implementación del Registro Universal de Ingresos será gradual y que el inicio de la transición no implica la pérdida automática de subsidios o ayudas estatales para quienes actualmente reciben beneficios.

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El enfoque del nuevo sistema apunta a mejorar la identificación de las condiciones económicas reales de los hogares y a fortalecer la focalización de los programas sociales. Para los trabajadores informales, esto significa que la clasificación no dependerá exclusivamente de una encuesta, sino de una evaluación más amplia construida con distintas fuentes de información.

ÁNGELA URREA PARRA

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