Gobierno electo habla de delegaciones europeas que no estarán en posesión de De la Espriella

La oficina de comunicaciones del gobierno electo explicó en un comunicado qué pasó con las 11 delegaciones europeas que no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, que se desarrollará en Cali ( Valle del Cauca), y al cual asistirán el rey Felipe VI de España, el representante de la FIFA, Gianni Infantino, y los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile y Honduras.

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En el documento resaltaron que "la convocatoria del cuerpo diplomático a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en Santiago de Cali, se ha adelantado con base en la información oficial suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo criterios uniformes de acreditación y protocolo". Además, reiteraron que "el criterio inicial contempló la participación de los embajadores debidamente acreditados ante el Estado colombiano".

Sin embargo, aseguraron que durante el proceso de empalme "se identificó que 29 embajadores concurrentes aún no habían presentado sus cartas credenciales debido a una acumulación inusual de trámites pendientes por parte de la administración saliente. Este criterio garantiza un tratamiento uniforme entre todas las misiones diplomáticas y evita excepciones que puedan interpretarse como preferencias o tratamientos diferenciados".



Tras recibir esta información consolidada, el pasado 4 de agosto, la Dirección General del Protocolo del gobierno electo remitió las notas verbales de invitación dirigidas a Armenia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Ucrania, Georgia, Serbia, San Marino, Malta y Chipre, y solicitó a la Dirección de Europa gestionar su envío. La oficina de Abelardo de la Espriella reiterpi que "la convocatoria no responde a preferencias políticas, afinidades ideológicas ni decisiones selectivas. El Gobierno Nacional electo ha aplicado criterios institucionales para garantizar un tratamiento respetuoso y equitativo a las misiones extranjeras, de acuerdo con las normas y prácticas que rigen las relaciones diplomáticas".



Así se prepara Cali para la posesión presidencial

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, mantuvo el pasado lunes una reunión en Barranquilla con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con el fin de revisar los preparativos y compromisos para la ciudad. Durante el encuentro, se discutió el impacto económico del evento para la región. Tras la reunión, el alcalde Eder declaró: "Ya tenemos casi ocupación plena de los hoteles varios ya están al 100% yo espero por lo menos 40 o 50.000 millones de pesos, pero además vienen los medios del mundo a Cali. Vuelve a estar en ojos del mundo por una razón positiva que podamos trabajar por la seguridad por el transporte público por la Universidad de Oriente que tanto tenemos eso va".



En materia de logística y seguridad, la cúpula militar y la Policía Nacional se encuentran en la ciudad para supervisar los dispositivos dispuestos para el 7 de agosto. Se han instalado puestos de control en las vías de acceso a la capital, específicamente en la vía al mar y en la carretera que conecta con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira. Para el desplazamiento de las comitivas, se dispondrá de 800 agentes de tránsito encargados de acompañar las caravanas presidenciales.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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