Resultados de la Lotería de Cundinamarca último sorteo: números ganadores del 16 de junio de 2025

La noche de este lunes, 16 de junio de 2025, traerá consigo una nueva edición del tradicional sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que en esta ocasión corresponde al sorteo 4755 y entregará un premio de 6.000 millones de pesos. La jornada iniciará pasadas las 10:25 p.m. y será transmitida en directo a través de múltiples canales oficiales como Canal Uno, y en plataformas digitales como Facebook Live y YouTube. Como es costumbre, este sorteo se llevará a cabo de forma simultánea con el de laLotería del Tolima.

Resultados del lunes 16 de junio de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca:



Números: 2113

Serie: 010

Premios

Más allá del premio principal, laLotería de Cundinamarca cuenta con una estructura de premios secundarios que reparte una importante suma de dinero entre otros participantes afortunados. En esta ocasión, el plan de premios entrega las siguientes sumas de dinero:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince de 10 millones

Treinta y dos de 6 millones

Pero la posibilidad de ganar no termina allí. El sistema también recompensa aproximaciones al número mayor, una modalidad que amplía considerablemente las probabilidades de recibir un incentivo económico. Así se dividen:



Última cifra: $60.000

Dos primeras o dos últimas cifras: $500.000

Tres primeras o tres últimas cifras: $4.000.000

Dos primeras y la última cifra: $4.000.000

Número completo en cualquier orden: $6.000.000

Modalidades para participar: compre de forma física o virtualmente

Participar en la Lotería de Cundinamarca es posible desde cualquier parte del país, dado que cuenta con múltiples opciones de compra. Usted puede elegir puede elegir entre comprar su billete de forma presencial, en los puntos de venta habilitados, o hacerlo en línea mediante plataformas digitales autorizadas. Si decide optar por la última opción solo debe seguir los siguientes pasos:



Ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca Seleccionar una de las plataformas disponibles (Paga Todo Virtual, LotiColombia o Lottired) Registrarse en el sistema o si ya tiene una cuenta iniciar sesión Elegir una modalidad de juego: puede ser manual en la que usted escoge la combinación de números o automática, en la que es sistema los escoge de forma aleatoria Seleccionar las fracciones deseadas Pagar mediante PSE

Una vez finalizada la compra el sistema le generará un comprobante digital que en caso de ser ganador le servirá como respaldo oficial para que reclame el premio.

Si gano ¿Cómo puedo cobrar el premio?

Si resultó ser ganador en cualquiera de las categorías, es fundamental que conserve el billete original en buen estado o el comprobante digital. Es de resaltar que La Lotería de Cundinamarca exige que el billete no tenga tachones, manchas ni alteraciones visibles. Para premios menores, es posible hacer el cobro en los puntos de venta autorizados. No obstante, para montos más altos, será necesario seguir un proceso más riguroso. En esos casos, se requiere la presentación de la cédula de ciudadanía del ganador y, si el monto lo exige, también el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. El cobro puede gestionarse presencialmente en las oficinas de la Lotería o a través de los canales digitales que la entidad dispone para este fin. Es importante verificar los resultados oficiales directamente con la Lotería antes de iniciar el proceso de cobro.

Angélica Yelithssa Morales C.

Noticias Caracol