Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy martes 30 de junio de 2026: números ganadores

El cierre del primer semestre del año mantiene intacta la expectativa de miles de apostadores en el centro del país. Como es costumbre cada mañana, el sorteo del Dorado Mañana ha cumplido su cita con la legalidad y la fortuna este martes 30 de junio de 2026. Convertido en uno de los juegos predilectos de la región andina, este juego de azar no solo representa la ilusión de un alivio financiero inmediato para las familias colombianas, sino que constituye un motor clave en la transferencia de recursos destinados al régimen subsidiado de salud.



Resultado Dorado Mañana: Martes 30 de junio

A continuación, se dispone el espacio informativo regulatorio para la publicación de las cifras oficiales una vez concluidos los procesos de escrutinio y validación técnica:



Número Ganador:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio será actualizado de manera inmediata una vez que la mesa directiva del juego emita el acta oficial del sorteo de hoy).



Historia y funcionamiento del Dorado Mañana

La historia del Dorado Mañana está estrechamente ligada a la modernización y formalización del "chance" en los departamentos del centro de Colombia, principalmente en Cundinamarca y Bogotá. Nació bajo la premisa de diversificar la oferta de juegos de azar diarios, brindando a los usuarios una alternativa de juego en las primeras horas del día.

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Su funcionamiento operativo destaca por el uso de urnas de extracción neumática automatizada. En cada sorteo se extrae de manera independiente una balota numerada del 0 al 9 para cada una de las cuatro posiciones. El proceso cuenta de forma estricta con el acompañamiento de delegados de las secretarías de gobierno locales y entes de control, garantizando que el azar sea el único factor determinante.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de las loterías convencionales, el formato de chance del Dorado Mañana elimina el concepto del billete preimpreso de costo fijo. Esto le permite al jugador estructurar su propia jugada:



Selección libre: El usuario escoge autónomamente un número de cuatro cifras.

El usuario escoge autónomamente un número de cuatro cifras. Monto flexible: Se puede apostar desde un valor mínimo de $500 o $1.000 pesos colombianos (valores netos antes del Impuesto al Valor Agregado, IVA).

Se puede apostar desde un valor mínimo de (valores netos antes del Impuesto al Valor Agregado, IVA). Modalidad: Se puede optar por la jugada Directa (acertar en el orden exacto) o Combinada (acertar los números en cualquier orden). Además, desde el año pasado, la incorporación de metodologías de juego con números adicionales opcionales ha dinamizado las posibilidades de selección en las terminales físicas.

Plan de premios

El esquema prestablecido de ganancias asigna montos fijos por cada peso apostado de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: Retribuye 4.500 veces el valor de la apuesta. Cuatro cifras combinado: Retribuye 208 veces lo invertido. Tres últimas cifras directo: Paga 400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: Paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras (Pata): Otorga 50 veces el valor jugado. Última cifra (Uña): Ofrece 5 veces el valor apostado.

¿Cómo reclamar el premio si resulta ganador?

Si sus números coinciden con el dictamen de las balotas de este martes, es fundamental proceder con cautela y rigor legal para efectuar el cobro de sus ganancias:



El formulario físico emitido por la terminal es un título valor al portador. Debe conservarse limpio, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones físicas que comprometan su código de barras de seguridad.

El ganador debe presentarse en una sucursal autorizada de la red de juegos portando su cédula de ciudadanía original .

. De acuerdo al estatuto tributario colombiano, los premios que configuren una cuantía superior a las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos al descuento del 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales.

están sujetos al descuento del por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales. La legislación nacional determina un periodo máximo de un año calendario a partir de la ejecución del sorteo para el cobro del dinero; pasado este límite, los fondos no reclamados se transfieren por ley al sector de la salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.