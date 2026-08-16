La historia del rescate de Sofía, la niña que estuvo 6 horas bajo escombros: "Me agarró la mano"

El edificio Ariguaní, ubicado en el sector El Refugio, en Cali, quedó completamente colapsado tras el terremoto de 7,4 que sacudió el pasado lunes a San José del Palmar, en el Chocó. La estructura, de siete niveles y destinada a vivienda, terminó convertida en una acumulación de concreto, objetos y otros materiales, lo que dificultó las labores de búsqueda y rescate. Entre las personas atrapadas se encontraban Sofía, de 3 años, y su madre, Estefanía Echavarría. Los organismos de socorro comenzaron a trabajar desde los primeros momentos de la emergencia y establecieron diferentes puntos de intervención para intentar llegar hasta quienes permanecían bajo los restos de la edificación. El rescate de la niña se produjo aproximadamente a la 1:00 de la tarde del lunes. Para entonces, Sofía llevaba más de seis horas atrapada.

Germán Duque, integrante del Cuerpo de Bomberos de Cali, llegó al lugar para relevar a otros integrantes que ya habían iniciado las labores. Al ingresar al área de trabajo, encontró a la madre y, hacia otro sector de la estructura, a la menor. El bombero explicó que la posición de ambas víctimas representaba dificultades diferentes. La madre tenía problemas para respirar debido al espacio reducido en el que se encontraba, mientras que Sofía permanecía atrapada en una zona de difícil acceso. "Cuando yo ingreso, empiezo a mirar dónde están las pacientes, los pacientes; y me encuentro, primero que todo, a una mamá, ya estaba atrapada. Tenía compromiso en la parte ventilatoria por la estrechez y por las otras condiciones que genera estar en un espacio reducido y hacia el lado sentido Oriente estaba la niña", relató Duque a Noticias Caracol.



"Te voy a sacar de aquí con vida"

Al acercarse a la menor, el bombero logró establecer contacto físico con ella. Sofía tenía parte del rostro cubierto por un elemento de la estructura y estaba en un espacio muy pequeño. Duque contó que extendió la mano para comprobar su estado y la reacción de la pequeña fue agarrarlo de la mano y llorar. "Yo metí la mano y la toqué. Entonces, cuando le toqué la carita, ella empezó a llorar y me agarró la mano", recordó el rescatista. Al verla consciente y poder establecer comunicación mediante el contacto, concentró sus esfuerzos en liberar poco a poco el cuerpo de la menor. "Yo le dije, 'Te voy a sacar de aquí con vida'", contó. Duque consiguió liberar primero el rostro de Sofía y posteriormente pudo sujetarla por el tronco para retirarla de la zona donde permanecía atrapada.

Antes de abandonar definitivamente el lugar, el rescatista contó que la pequeña tomó con una mano un fragmento de los escombros mientras mantenía la otra agarrada de la mano del bombero. Después de conseguir sacarla de la estructura, Sofía fue entregada al personal de la ambulancia para recibir atención médica. Y mientras los equipos de emergencia trabajaban para sacar a la niña, personas que se encontraban cerca del lugar seguían con atención cada movimiento de los rescatistas; por lo que el momento quedó registrado en video. "La niña, la niña. Ahí trae la niña", se escucha en un video viral donde se muestra a los rescatistas trasladando a la menor después de haber permanecido durante horas bajo los restos de la edificación. "El pago es poder salvar una vida", agregó el bombero, revelando que este tipo de situaciones forman parte de la razón por la que decidió ejercer esta profesión.



El bombero regresó por la madre de Sofía

La salida de la niña no significó el final de la intervención de Duque. Estefanía, su madre, continuaba atrapada en otro punto de la estructura y necesitaba ser estabilizada antes de ser retirada. El bombero explicó que la mujer presentaba dificultades respiratorias y que era necesario actuar con cuidado para evitar complicaciones asociadas a una extracción rápida después de permanecer durante varias horas bajo los escombros. "Entonces, cuando yo volteé, pues, para la mamá, la mamá tenía escombros en el cabello. Inmediatamente le dije, 'Por favor, vamos a soportarla con oxígeno'", señaló. El procedimiento incluyó la estabilización de la paciente, la remoción progresiva de los materiales que la rodeaban y su posterior inmovilización. De acuerdo con Duque, varios integrantes de los organismos de emergencia participaron. "Este trabajo no es solo mío", afirmó. Estefanía finalmente pudo ser retirada del lugar y trasladada para recibir atención médica. La mujer continuó posteriormente su recuperación en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en Cali.



Noticias Caracol buscó nuevamente al bombero para propiciar un encuentro con la familia, días después del rescate; Duque aceptó volver al lugar donde se encontraba Sofía y fue un reencuentro especialmente significativo para él, admitiendo que sentía una emoción "muy grande. En medio de toda esta situación, uno muy poco tiene contacto con las personas que uno rescata. Uno rescata y uno sabe que hizo un buen trabajo, pero la mayoría de veces no sabe qué pasa después", explicó. Esta vez, sin embargo, pudo comprobar personalmente que la niña se encontraba con vida y avanzar en su recuperación junto a su familia.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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