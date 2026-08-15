Murió Yamile Humar, reconocida actriz y escritora colombiana, a los 86 años

La televisión, el cine y la literatura colombiana están de luto tras la muerte de Yamile Humar, reconocida actriz, escritora y referente del bienestar integral en el país. La noticia fue confirmada por su hija, la presentadora y actriz Catalina Aristizábal, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

Humar falleció a los 86 años, dejando una trayectoria que atravesó varias décadas de la cultura colombiana. Además de su trabajo como actriz en producciones de cine y televisión, también desarrolló una destacada faceta como escritora, conferencista y promotora de estilos de vida enfocados en la salud y el bienestar.



Catalina Aristizábal confirmó la muerte de Yamile Humar

La noticia se conoció este 15 de agosto, cuando Catalina Aristizábal compartió un mensaje de despedida dedicado a su madre a través de sus redes sociales. “Mamá, hoy te dejo ir con todo mi amor. Que vueles alto, libre y en paz. Gracias por tu vida, tu amor, por tanto. Ahora habitas en mí de otra manera. Buen viaje, linda”, escribió la presentadora al confirmar el fallecimiento. Hasta el momento, la familia no ha informado las causas de la muerte ni ha entregado detalles sobre ceremonias de despedida o exequias.



¿Quién fue Yamile Humar, figura de la televisión colombiana?

Yamile Humar González nació el 22 de julio de 1940 y construyó una carrera artística que comenzó en la década de 1960. Su nombre quedó ligado a diversas producciones de cine y televisión que marcaron una etapa importante de la industria audiovisual colombiana.

Entre sus participaciones en cine figuran títulos como Chambú (1962), Isla de ensueño (1963) y El cráter (1965). Más adelante consolidó su presencia en la televisión nacional con producciones como Diario de una enfermera, El alférez real, El caballero de Rauzán, Recordarás mi nombre, Rasputín, Los ejecutivos y Pero sigo siendo el rey. Su trabajo frente a las cámaras la convirtió en una de las actrices reconocidas de una generación que contribuyó al crecimiento de la televisión colombiana durante la segunda mitad del siglo XX.



A mediados de los años 80, Humar decidió alejarse de la actuación en pantalla para concentrarse en otros proyectos relacionados con el bienestar, la salud natural y la literatura. Durante esa etapa desarrolló actividades en periodismo radial, estilismo y formación en temas asociados al cuidado personal. También publicó libros como Mil y un secretos de belleza y ¡Mierda, llegué a los 50!, obras con las que amplió su influencia más allá del mundo artístico. Además, fue practicante e instructora de yoga, disciplina que promovió durante años como parte de su filosofía de vida.



La historia de Yamile Humar estuvo vinculada a una de las familias más reconocidas del entretenimiento nacional. Fue hermana del actor y director Alí Humar, una de las grandes figuras de la televisión colombiana, fallecido en 2021. También fue madre de Catalina Aristizábal, modelo, actriz y presentadora que ha desarrollado una amplia carrera en los medios de comunicación.

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Con la partida de Yamile Humar se despide una mujer que dejó marca en distintos ámbitos de la cultura colombiana, desde la actuación hasta la escritura y la promoción del bienestar. Su legado permanece en las producciones que protagonizó, en sus publicaciones y en el recuerdo de quienes siguieron su trayectoria durante más de medio siglo.

ÁNGELA URREA PARRA

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