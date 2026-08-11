Terremoto en Colombia: los puntos habilitados para donar en las principales ciudades del país

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención en las zonas más golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, distintas ciudades del país han abierto espacios para que los ciudadanos puedan aportar con donaciones destinadas a las comunidades afectadas.

Alimentos no perecederos, agua potable, cobijas, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios hacen parte de los elementos que están siendo recibidos para apoyar a quienes hoy enfrentan una de las emergencias más complejas registradas en los últimos años.

Bogotá habilita varios puntos de recepción

La Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, habilitó varios puntos de acopio para canalizar las ayudas humanitarias.



Los puntos habilitados son:



Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 #22-61.

Calle 161A #7F-55, en Usaquén.

Centro Comercial Unicentro: carrera 15 #124-30.

Sede administrativa de la Cruz Roja: carrera 24 #73-38 (atención las 24 horas).

Los demás puntos reciben ayudas entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m., de lunes a domingo.



Además, la Casa del Valle en Bogotá, ubicada en la calle 34 #5-50, barrio La Merced, localidad de Santa Fe, también fue habilitada para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas en el Valle del Cauca.

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Cali también recibe ayudas para los damnificados

La Alcaldía de Cali habilitó dos puntos para la recepción de ayudas humanitarias.

Las donaciones pueden entregarse en:



Plazoleta Jairo Varela, avenida 2 Norte #10 Norte-1.

Escuela Nacional del Deporte, calle 9 #34-01.

La Administración Distrital informó que todos los elementos serán organizados y distribuidos entre las familias afectadas por el terremoto.

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Además, la ciudad habilitó dos albergues temporales:



Cancha de hockey Miguel Calero, ubicada en la calle 9 con carrera 37A/39.

Diamante de Béisbol, carrera 39 con calle 9.

Estos espacios están destinados a brindar atención básica y refugio a las personas que perdieron sus viviendas o requieren un lugar seguro mientras avanza la atención de la emergencia.

Medellín activa una amplia red de puntos de acopio

La Alcaldía de Medellín también anunció varios lugares donde la ciudadanía puede entregar ayudas.

Los puntos habilitados son:



Parque Biblioteca Belén.

Parque Biblioteca San Javier.

Biblioteca Pública El Poblado.

Parque Biblioteca Gabriel García Márquez (Doce de Octubre).

Parque Biblioteca León de Greiff (La Ladera).

Estos espacios reciben donaciones de lunes a sábado entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., y domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

También se habilitaron:



Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, carrera 52 #30A-97.

Fundación Saciar, carrera 50 #25-261.

En ambos casos la atención es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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A estos se suman:



Terminal del Norte, local 9840, de 8:00 a m. a 1:00 p.m.

Universidad EAFIT, carrera 49 #7 Sur-50, de lunes a jueves entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Hall de la Alcaldía de Medellín, calle 44 #52-165, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena también se suman

En Bucaramanga, la Alcaldía habilitó un punto de acopio en el primer piso del edificio de la Alcaldía, donde las donaciones se reciben martes, miércoles y jueves entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

En Barranquilla, el centro de acopio funciona en la carrera 43 #6-120, con atención las 24 horas del día, de lunes a domingo.

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Por su parte, en Cartagena, las ayudas pueden entregarse en el Coliseo Bernardo Caraballo, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

También puedes ayudar con donaciones de sangre🩸 pic.twitter.com/aw7SOqdzxJ — cruzrojacol (@cruzrojacol) August 10, 2026

¿Qué elementos se pueden donar?

Las autoridades solicitaron que las donaciones se encuentren en buen estado y, en el caso de los alimentos, con fechas de vencimiento vigentes.

Entre los elementos priorizados están:

Agua potable embotellada.

Cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

Arroz, aceite, pastas, harina, panela, leche en polvo, chocolate en polvo.

Enlatados abre fácil.

Granos como fríjol y lentejas.

Tapabocas.

Gasas estériles.

Alcohol.

Clorhexidina.

Guantes quirúrgicos y de látex.

Jabón.

Shampoo.

Crema y cepillos dentales.

Toallas higiénicas.

Papel higiénico.

Pañales para niños y adultos.

Toallitas húmedas.

Crema antipañalitis.

Biberones.

En las zonas más afectadas también se están recibiendo herramientas y material para ser usado en la búsqueda yrescates, consulte antes a través de los canales oficiales.

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Las autoridades reiteraron que cada donación representa un apoyo para las familias que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto.