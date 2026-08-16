Resultados Sinuano Día hoy, 16 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este domingo 16 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. Una vez concluye la extracción oficial, se conoce la combinación correspondiente a esta edición, información que permite revisar los comprobantes y comprobar si las cifras registradas coinciden con el resultado publicado.

Resultados Sinuano Día del 16 de agosto de 2026

Luego de finalizar el sorteo de este domingo, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 5139

5139 Quinta cifra: 2

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La extracción de esta modalidad se lleva a cabo a las 2:30 p.m.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para registrar una jugada se selecciona una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor correspondiente y se realiza el registro en un punto autorizado o mediante los canales habilitados por el operador.

El juego cuenta con diferentes modalidades, de acuerdo con el tipo de coincidencia registrada en el comprobante. Entre ellas están:



Cuatro cifras directo o superpleno: requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: contempla las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: permite coincidir con las tres últimas cifras sin importar su orden.

Dos cifras o “pata”.

Una cifra o “uña”.

Quinta cifra, en las modalidades que contemplan esta opción.

¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Día?

Cuando la combinación del comprobante coincide con el resultado oficial, es indispensable conservar el tiquete original. Este debe permanecer legible y sin tachaduras, enmendaduras, roturas o modificaciones que puedan afectar su validación.



Para iniciar el trámite de cobro se debe presentar el comprobante y un documento de identidad. Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales conforme a las condiciones establecidas para cada rango.



Los premios de mayor cuantía también pueden estar sujetos a las obligaciones tributarias previstas en la legislación colombiana, incluida la retención por concepto de ganancias ocasionales cuando corresponda.

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Los premios de chance cuentan con un plazo legal para ser reclamados. De manera general, el ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo para realizar el trámite correspondiente.

Después de vencido este periodo, el derecho al cobro expira. Por ello, si el resultado coincide con la jugada registrada, es recomendable conservar el comprobante y adelantar el proceso de reclamación dentro del término establecido.

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También se aconseja consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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