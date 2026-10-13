Sinuano Noche hoy: resultados del 13 de octubre de 2026; números ganadores

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este martes 13 de octubre a una nueva edición de Sinuano Noche, uno de los sorteos de chance más consultados del país y especialmente popular en la región Caribe. Este juego de azar se realiza todos los días y permite a los participantes elegir un número de cuatro cifras para intentar acertar el resultado oficial. La modalidad nocturna se ha consolidado como una de las más seguidas debido a que se juega al final de la jornada, cuando muchos apostadores revisan si sus combinaciones resultaron ganadoras. De lunes a sábado el sorteo se efectúa a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:30 p. m.



Resultado de Sinuano Noche del 13 de octubre de 2026

Ya fue realizado el sorteo de Sinuano Noche correspondiente a este martes 13 de octubre de 2026.



Número ganador: 5759

Quinta balota: 4

Los apostadores pueden verificar sus resultados con el tiquete original de la apuesta y revisar si acertaron las cuatro cifras en orden exacto o alguna de las demás modalidades premiadas que contempla este juego.



¿Cómo se juega Sinuano Noche?

La mecánica de Sinuano Noche es similar a la de los demás juegos de chance autorizados en Colombia. Cada participante elige una combinación numérica de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y define el valor que desea apostar. Posteriormente, espera el resultado oficial para comprobar si obtuvo algún premio. Además de la apuesta principal de cuatro cifras, existen otras modalidades tradicionales que permiten ganar según las coincidencias obtenidas. Esto hace que numerosos jugadores participen diariamente tanto en la edición diurna como en la nocturna del sorteo.

El plan de premios del chance colombiano contempla diferentes niveles de ganancia dependiendo de la cantidad de cifras acertadas. Quienes logran coincidir con las cuatro cifras del número ganador pueden recibir hasta 4.500 veces el valor apostado. También existen pagos para quienes aciertan tres cifras, dos cifras o únicamente la última cifra del resultado oficial. Asimismo, el sistema incluye una quinta balota que puede otorgar pagos adicionales y aumentar significativamente el valor del premio cuando coincide con la apuesta realizada por el jugador.



Dónde reclamar un premio de El Sinuano

Los ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio. Dependiendo del monto obtenido, el operador autorizado podrá solicitar la presentación del documento de identidad y el cumplimiento de otros requisitos establecidos por la normatividad vigente para los juegos de suerte y azar.

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Con sorteos diarios y horarios fijos durante toda la semana, Sinuano Noche continúa siendo una de las opciones de juego más seguidas por los colombianos. Cada noche, miles de personas revisan los resultados con la esperanza de convertir una combinación de cuatro cifras en un premio que cambie su día.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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