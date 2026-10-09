Sinuano Noche hoy: resultados del viernes 9 de octubre de 2026 con la quinta cifra

Miles de apostadores estuvieron atentos este viernes 9 de octubre a una nueva edición de El Sinuano Noche, uno de los chances más reconocidos de Colombia y con gran arraigo en la región Caribe. Este juego, organizado por la Lotería de Córdoba, ofrece sorteos diarios y brinda a los participantes la posibilidad de ganar premios acertando una, dos, tres o cuatro cifras. Gracias a su frecuencia diaria y a las distintas modalidades de apuesta, El Sinuano se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes siguen los juegos de suerte y azar en el país. Además, cuenta con dos sorteos cada día: uno en la tarde y otro durante la noche.



Resultados de El Sinuano Noche hoy 9 de octubre de 2026

Número ganador:

Quinta balota:

Los jugadores que participaron en esta jornada deberán comparar las cifras registradas en sus comprobantes con el resultado oficial para verificar si obtuvieron algún premio según la modalidad de apuesta seleccionada. El Sinuano Noche es una modalidad de chance que permite a los participantes escoger números de hasta cuatro cifras y apostar diferentes montos de dinero. El objetivo consiste en acertar total o parcialmente el resultado oficial del sorteo para obtener premios económicos. El juego forma parte de los productos autorizados de la Lotería de Córdoba y se realiza todos los días del año, convirtiéndose en una de las referencias más importantes dentro del mercado de los chances en Colombia.

De acuerdo con la programación oficial, el sorteo de El Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Mientras tanto, los domingos y los días festivos el horario cambia y se lleva a cabo a las 8:30 p. m. Los sorteos son transmitidos a través de Telecaribe. Esta programación permite que los jugadores tengan una oportunidad adicional de participar después del sorteo de la tarde.



¿Cómo jugar El Sinuano?

Para participar, los apostadores deben elegir una combinación numérica de una a cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. Posteriormente seleccionan el sorteo autorizado y reciben un comprobante que debe conservarse para cualquier eventual reclamación. Entre las modalidades disponibles se encuentran las apuestas a cuatro cifras directas, cuatro cifras combinadas, tres cifras, dos cifras conocidas como pata y una cifra denominada uña. También existe la posibilidad de participar en modalidades relacionadas con la quinta balota.

Publicidad

El plan tradicional de premios contempla diferentes pagos dependiendo del nivel de acierto conseguido por el jugador. Acertar la última cifra puede representar cinco veces lo apostado; dos cifras, 50 veces; tres cifras, 400 veces; y las cuatro cifras exactas pueden pagar hasta 4.500 veces el valor apostado. Estas opciones hacen que muchos participantes prefieran combinar distintas modalidades en una sola apuesta para aumentar sus posibilidades de obtener algún premio.



Los interesados pueden realizar sus apuestas en los puntos autorizados de SuperGIROS distribuidos en todo el país, así como en plataformas digitales habilitadas por operadores autorizados. Antes de efectuar cualquier jugada, es importante verificar que se trate de un canal oficial para garantizar la validez del comprobante.



Cómo reclamar un premio de El Sinuano

Para reclamar un premio es indispensable presentar el tiquete original ganador y el documento de identidad correspondiente. El comprobante constituye el respaldo legal de la apuesta, por lo que perderlo puede impedir el proceso de cobro. Asimismo, el juego está reservado para mayores de edad y los operadores autorizados pueden solicitar información adicional de acuerdo con el monto ganado y la normatividad vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia. Por ello, quienes jugaron en el sorteo de El Sinuano Noche de este 9 de octubre deben conservar su comprobante y revisar cuidadosamente las cifras ganadoras para verificar si hacen parte de los afortunados ganadores de la jornada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL