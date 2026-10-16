Super Astro Sol hoy: resultados del viernes 16 de octubre de 2026, signo ganador del sorteo

Los resultados de Super Astro Sol correspondientes a este viernes 16 de octubre de 2026 ya fueron confirmados. Este juego, regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S.A., se diferencia de los demás chances porque combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, por lo que los participantes deben estar atentos no solo al número ganador, sino también al signo seleccionado en el sorteo oficial.



Resultado de Super Astro Sol hoy, 16 de octubre de 2026

El resultado de Super Astro Sol de este viernes dejó como combinación ganadora:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Con estos datos, los jugadores ya pueden revisar sus comprobantes y verificar si lograron algún acierto dentro de las modalidades autorizadas por este juego de suerte y azar. A diferencia del chance tradicional, donde únicamente se revisan las cifras sorteadas, en Super Astro Sol el signo zodiacal forma parte fundamental del resultado. Esto significa que para acceder al premio principal es necesario acertar las cuatro cifras en el orden exacto y además coincidir con el signo ganador anunciado en el sorteo.

Este producto tiene cobertura nacional y se ha consolidado como uno de los juegos más consultados en Colombia gracias a una mecánica diferente a la de los sorteos convencionales. Los participantes pueden escoger cualquier combinación entre 0000 y 9999 y acompañarla con uno de los doce signos disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

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El sorteo de Astro Sol se realiza habitualmente en la tarde, mientras que Astro Luna se desarrolla en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar en dos emisiones independientes durante la jornada.



El plan oficial de premios contempla pagos para quienes aciertan distintas combinaciones. Según la información divulgada por Coljuegos, acertar las cuatro cifras y el signo puede generar premios de hasta 42.000 veces el valor apostado. También existen reconocimientos para quienes coinciden con tres cifras y signo o con dos cifras y signo, siempre respetando el orden establecido por el reglamento del juego.



Otro aspecto que explica la popularidad de Super Astro Sol es que el valor de la apuesta puede ajustarse dentro de los límites autorizados, que van desde los 500 hasta los 10.000 pesos por jugada. Además, existe la modalidad denominada "Todos los Signos", en la que el mismo número participa simultáneamente con las doce opciones zodiacales disponibles.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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