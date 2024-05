La desaparición de una joven de 24 años en Armenia que terminó en un trágico final

Winifer Mendoza, de 24 años, desapareció el pasado 13 de marzo de 2022 en la ciudad de Armenia, había viajado a la ciudad de Bogotá, pero nunca se supo más de su paradero. Era la menor de tres hermanos de nacionalidad venezolana y se caracterizaba por ser una mujer carismática e independiente. Su desaparición conmocionó a toda la ciudad.

Ella vivía en la vereda del Caimo en la zona rural de Armenia con su pareja sentimental, Alberto Lisandro Vielba, de 27 años, después de que él la convenciera de salir de Venezuela por la situación económica que vivía el país. Ella aceptó y los dos empezaron a trabajar juntos en una finca. Sin embargo, el 21 de marzo de 2022 misteriosamente Mendoza desapareció sin dejar ningún rastro. “El miércoles me llamó mi mamá preguntándome que yo qué sabía de Winifer, me dice que ella no ha escrito, no ha enviado mensajes ni nada”, mencionó Félix Mendoza, hermano mayor de Winifer y con quien hablaba todos los días.

>>> Enemigo cercano: así fue el atroz crimen de Nicolás Ayala en el municipio de Lebrija

En ese momento, ni su hermano ni su pareja decidieron comunicarse con la Policía hasta que recibieron una llamada de Fernando Itriago, un joven venezolano que residía en la ciudad de Bogotá. Al parecer, Winifer le había escrito a él que iba a viajar a la capital, pero él aseguro que ella nunca apareció.

Publicidad

Tras varios días desaparecida, Félix decidió viajar a Armenia en búsqueda del paradero de su hermana. Las autoridades recibieron una denuncia por parte de Itriago, por tanto, en las investigaciones concluyeron que no había sido un motivo de secuestro, ya que, ella “no tenía enemigos ni era considerada una persona adinerada”.

>>> Secta satánica estaría detrás de muerte de mujeres en Barranquilla: marcaba los cuerpos con el 666

Publicidad

“Ella andaba rara, ya no era la misma. Yo le dije que, si ella no quería tener nada conmigo que se podía ir, pero ella me decía que no, que ella me quería y quería seguir conmigo”, aseguró Alberto Vielba. Sin embargo, Winifer estaba teniendo frecuentes conversaciones comprometedoras con su amigo Fernando, hasta tal punto de intentar tener una relación amorosa. Los chats fueron encontrados por Vielba quien no dudó en enfrentar lo sucedido con ella.

Mientras tanto, su familia recibía llamadas extorsivas por parte de grupos paramilitares pidiendo recompensa por su familiar. “Uno del desespero quería pagar, ya después cuando nos calmamos, pensamos con la mente fría, pero era llamada tras llamada”, mencionó Félix. No obstante, ninguna de ellas entregó información real del paradero de Winifer.

>>> Secta satánica, feminicidio y engaño: la desgarradora historia de Brenda Pájaro en Barranquilla

Las autoridades e investigadores del caso pidieron el teléfono de ella y de su pareja para determinar los movimientos que tuvo en el momento de su desaparición, con los resultados ordenaron un allanamiento a la finca donde vivían. Al lugar, acudieron policías y un grupo especializado en criminalística. Con un químico utilizado en la vivienda se pudo determinar sangre en varias partes de la habitación y también en el baño. En una de las maletas de Alberto se encontró el celular de Winifer, por lo que, se concluyó que ella nunca salió de la finca. La Policía procedió a realizar la captura de Alberto Vielba, su presunto homicida.

Publicidad

“La agarré por el cuello, la apreté y después ella cayó al piso. Estaba ensangrentada no sé con qué se golpeó, pero había sangre, agarré un cable y la apreté cuando vi que ella estaba ahí no sabía qué hacer. Estaba asustado”, relató Vielba a El Rastro.

>>>SIM cards, moto verde y camiseta deportiva: las pistas que dejaron los homicidas de Nicolás Ayala

Publicidad

Un grupo de la Sijin encontró dentro de la finca el cuerpo de Winifer enterrado a pocos centímetros de profundidad, debido a que, Alberto decidió contar la verdad de los hechos cuando por un presunto ataque de rabia la atacó, pues aseguró haberse sentido traicionado por parte de ella. La Fiscalía lo acusó por el delito de feminicidio agravado, el cual aceptó. Fue condenado a 31 años de prisión y permanece detenido en la estación de policía de Armenia.