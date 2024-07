A principios de febrero de 2022, aterradores crímenes generaron pánico en la población del municipio de El Águila, zona rural de Cartago, en el Valle del Cauca. Había temor entre los mototaxistas del sector. Un primer descubrimiento de un cuerpo de una mujer de 28 años en un cafetal alertó a las autoridades. Se trataba de María Liliana Ramírez, quien presentaba múltiples heridas de arma cortopunzante.

Días después del primer homicidio ocurrió un ataque similar, pero en este caso la víctima logró sobrevivir tras la agresión. Yamileth Archila Cáceres, mototaxista y madre de 33 años, resultó gravemente herida. “Yo le dije ‘vea, perdóname la vida, si me va a robar, róbeme, pero no me mate’. En la cara recibí dos, en la espalda una y en las manos fueron meros puntazos. Fue un milagro de Dios de que yo este acá”, aseguró la víctima.

Archila brindó detalles importantes a las autoridades para empezar la investigación y dar con el paradero del responsable de estos crímenes. “Él me dijo dos veces que me tenía que matar”, aseguró. Ella le relató aEl Rastrocómo escapó del agresor: por una llamada que él recibió, ella rodó entre los cafetales y pudo ocultarse. Pero, ¿quién era el agresor que atacaba con el mismo modus operandi?

En el transcurso de la investigación apareció otra víctima. En esta ocasión era un hombre llamado Marco Aurelio Muñetón, quien también tenía heridas de arma cortopunzante en varias partes de su cuerpo. Todos tenían algo en común: eran mototaxistas.

Por ello, la Policía empezó a rastrear los recorridos que hacían y las personas que movilizaban. Allí comprobaron, por medio de las cámaras de seguridad, por dónde pasó María Liliana Ramírez, la primera víctima, antes del ataque. La mujer iba con un hombre, quien sería el primer sospechoso.

Luego de la agresión contra Yamileth Archila, las autoridades le mostraron aquella imagen de las cámaras para ver si lograba reconocer al responsable de los hechos y, de inmediato, ella identificó al hombre que la atacó.

¿Quién es el responsable de estos crímenes de mototaxistas en Cartago?

Una llamada fue clave para determinar el nombre del agresor. Lo identificaron como Devany Antonio Correa Suarez, de 36 años. Las autoridades estuvieron varios días detrás del paradero del victimario.

El 13 de mayo de 2022, Correa fue capturado en la ciudad de Armenia después de una búsqueda intensiva. Enfrentó un juicio que concluyó con su condena a 35 años de prisión por homicidio y otros cargos relacionados. Las autoridades aseguraron que es muy probable que Devany Antonio pueda tener más víctimas mortales en diferentes departamentos del país, sin embargo, no se pudieron comprobar otros casos.

Estos atroces crímenes dejaron una profunda cicatriz en la comunidad de El Águila y Cartago, recordando la vulnerabilidad de quienes trabajan en servicios de transporte informal, especialmente en áreas rurales. Las familias afectadas esperaban una condena más justa, pues hay un dolor que nadie se los va a quitar y la pérdida de estos seres queridos seguirán en la memoria de la comunidad.

