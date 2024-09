Padrastro hizo aterradora confesión tras desaparición de dos pequeños

En 2010, en el municipio de Belén de Umbría, en Risaralda, la población quedó atónita tras la desaparición de dos menores de edad. De inmediato, las autoridades emprendieron la búsqueda. El Rastro conoció la macabra historia de maltrato, tortura y brujería en 2022 por parte de un padrastro.

En 2017, Martha Luz Echeverri, quien tenía dos hijos menores, conoció a John Fredy Ortiz, un hombre que llegó a ese municipio con la creencia de poseer el don de la sanación, con el tiempo, se volvió muy reconocido por sus métodos.

Martha lo buscó debido a un problema de piel que presentaba su hija Lisbey Echeverri. Desde entonces, iniciaron una relación sentimental. Después de varias decepciones amorosas, Martha creyó haber encontrado al padre ideal para sus dos pequeños hijos y confió en él, a pesar del poco tiempo que llevaban juntos.

En cuestión de semanas, se mudaron, aunque su familia no estuviera de acuerdo con la decisión. Sin embargo, un hecho alertó a los familiares cuando se enteraron de que un juez había ordenado la captura de John Fredy por el delito de abuso sexual cometido contra una menor de edad en otra región. No instante, Martha creía que él era inocente.

John Fredy cumplió una condena de dos años de prisión por este crimen y, a finales de 2009, quedó en libertad. Luego, se fue a vivir a una pequeña finca con Marta y los dos menores, según él, para mejorar sus condiciones de vida.

El 15 de abril de 2010, el hermano de Martha recibió una llamada de John Fredy, quien le aseguró que los niños habían desaparecido. Según la versión del padrastro, el pequeño Juan Pablo, de 8 años, se le había comunicado a través de un sueño, diciéndole que no lo buscara más porque “estaban descansando en el río”.

Las autoridades emprendieron la búsqueda de los dos menores de edad. Tres días después, encontraron el cuerpo sin vida de Juan Pablo Echeverri en la orilla de un río cerca de la finca. Al día siguiente, hallaron el cuerpo de Lisbey, de 13 años.

Lo primero que llamó la atención de las autoridades fue que ni Martha ni John Fredy mostraban preocupación durante la búsqueda.

Medicina Legal reveló los resultados de la necropsia, que indicaban seis signos de violencia, entre ellos, se concluyó que Lisbey sufrió abuso sexual antes de su deceso. El equipo de la SIJIN encontró pequeños rastros de sangre en la casa donde vivía la madre de las víctimas y el padrastro. Y un testigo fue clave para dar con la captura de la pareja.

Confesión del asesino

La Fiscalía les imputó el delito de doble homicidio agravado. John Fredy Ortiz aceptó los cargos y fue condenado a 55 años de prisión como autor material del crimen de los hermanos Echeverri.

“Eran como mis hijos, esto me duele mucho, pero hay que contarlo. Yo le pido al Dios que me guarde y ya lo que fue, fue”, mencionó John Fredy a El Rastro, reconociendo fríamente que les arrebató la vida a los menores.

Los investigadores de la SIJIN aseguraron que el testimonio de John Fredy sobre por qué asesinó a los niños los dejó perplejos, según él eran demonios. “A mí eso se me metió por dentro y me hacía entender que había era que matarlos porque ellos iban hacer daño, como hacen las brujas y los hechiceros. Yo dije, si ellos están con eso y tienen eso por dentro, es mejor matar el mal de raíz y no dejarlo”, agregó.

Finalmente, John Fredy acusó a Martha de ser la coautora del atroz crimen, por lo que se determinó el mismo tiempo de condena para la mujer.

Expertos aseguraron que el comportamiento de John Fredy era relativo a una persona psicópata. Según Javier Rojas, psiquiatra y perfilador criminal, aseguró que las personas con este tipo de conductas disfrutan y obtienen placer con el recuerdo. “Con altísima probabilidad, estos rasgos que exhibe de tipo antisocial lo ubicarían en un espectro psicopático”, concluyó.