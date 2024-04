Actor Roberto Manrique permitió que extraño animal le caminara en la cara

A través de redes sociales el actor ecuatoriano Roberto Manrique compartió un video de un momento especial que vivió en medio de una exploración que hizo a la Cueva de los Tayos, en su natal Ecuador. Un extraño animal se le posó en la cara y caminó como si nada.



El actor, que hará parte de la segunda temporada de La venganza de Analía, de Caracol Televisión, también disfruta de las aventuras y actividades de riesgo al aire libre, de las cuales comparte los momentos más emocionantes. En este caso fue la confianza con un particular animal de largas patas que decidió caminar por el rostro del artista.

La grabación ha impactado a sus seguidores en redes sociales, quienes reaccionan al video con gran sorpresa.

Sin mucha impresión y bastante tranquilo, el actor dejó al insecto recorrerle la cara mientras decía: "Creo que quiere darme un beso en la boca, sexy time en la Cueva de los Tayos. Es un amor intraespecie".



En los comentarios, sus seguidores manifestaron que de solo ver el video se asustaron. "Me morí, reviví, me morí, reviví", "Qué impresión", "¿Cómo sabías que no picaba", "Yo les tengo terror veo una y la trituro", "Me da un infarto de solo verlo".



¿Qué clase de animal se posó en la cara de Roberto Manrique?

Además de las impresiones que generó el video en las redes sociales, muchos internautas también se preguntaron qué clase de animal era el que el actor dejó tranquilamente caminar por su cara. Roberto Manrique despejó todas las dudas de sus seguidores asegurando que, a pesar de que su apariencia puede asustar, es inofensivo.

"Se llama ambipligio y es arácnido, me hace quedar como un valiente pero en realidad no hacen nada", señaló el actor en algunos comentarios.

Efectivamente, este extraño animal es una de las muchas especies de arácnidos que existen en el mundo. Sin embargo, según el portal Ecología verde, "no son arañas y tampoco insectos". Además, agregaron que, de la misma forma, aunque "parecieran ser muy peligrosos por tener múltiples patas, no son amenazantes para el ser humano como pudiera pensarse".