Alina Lozano se hará un rejuvenecimiento vaginal: ¿de qué se trata?

Un nuevo video de Alina Lozano y su esposo, Jim Velásquez, está causando revuelo en las redes sociales. En esta ocasión, los actores revelaron que la actriz de 53 años se someterá próximamente a una vaginoplastia.

"Le regalo a Alina un rejuvenecimiento vaginal", anunció Jim Velásquez al inicio del video y procedió a darle el anuncio sorpresa a su esposa. "Le tengo un regalo muy especial a Alina y yo sé que le va a gustar porque es un tema de salud, de estética, de sentirse bien con ellas mismas".

Sin embargo, cuando Jim le dio la noticia a Alina Lozano, solo mencionó que le iba a dar un rejuvenecimiento, lo que enojó a la actriz. "Sé que tú no eres de maquillarte ni de hacerte muchas cosas, pero siento que esto te va a gustar mucho y siento que lo necesitas para mejorar tu autoestima", expresó el joven de 24 años.

Cuando ella le preguntó al actor por qué pensaba que ella necesitaba un rejuvenecimiento, él señaló que quiere que se "vuelva a estirar, que tenga colágeno, que se sienta como nueva". Entonces, Alina Lozano reaccionó bastante molesta ante las palabras de su esposo.

"Entonces te devuelvo tu anillo, te devuelvo todo, yo no quiero rejuvenecer, conmigo te metiste sabiendo cuántos años tengo yo. No me voy a volver loca haciéndome operaciones porque tú me quieres ver estiradita", reclamó la actriz bastante alterada.

En ese momento, Jim Velásquez le aclaró a su esposa que el regalo se trataba de una vaginoplastia, también conocida como rejuvenecimiento vaginal. La reacción de Alina Lozano fue totalmente diferente y aceptó dichosa el procedimiento.

"Ese sí me gusta, perdón amor. Me encanta, ese sí es un buen rejuvenecimiento para las mujeres de mi edad y que hemos tenido partos, eso nos va a beneficiar. Te amo", expresó muy emocionada la actriz.

¿Qué es un rejuvenecimiento vaginal y cuánto cuesta?

Según el portal Multiestética, este tipo de procedimiento permite "mejorar la zona íntima de la mujer para ayudarla a sentirse más segura de sí misma y para poder llevar una vida sexual más placentera". Esto es debido a que busca estrechar o ensanchar el canal vaginal para mejorar las relaciones íntimas de la mujer.

Haciendo una aproximación entre los precios de diferentes clínicas estéticas a nivel internacional que realizan este tipo de procedimientos, en pesos colombianos esta cirugía podría tener un costo de 5.400.000.