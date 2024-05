Ana del Castillo cancela conciertos tras muerte de Omar Geles: "Mi alma está destrozada"

Ana del Castillo ha sido una de las colegas de Omar Geles más afectadas con su reciente fallecimiento; no es para menos, pues la artista inició su carrera con el apadrinamiento del compositor. Tras borrar sus redes sociales en medio de la dolorosa noticia, la famosa reapareció bastante afectada y con un importante anuncio.

"Ay compadre, mi alma está destrozada, compadre de mi corazón, quiero despertarme de esta pesadilla💔💔💔💔 Este momento no lo espere JAMÁS, mi impulsor, la persona que me apoyó desde el día cero", expresó en el inicio de su publicación. Ana del Castillo procedió a agradecer al fallecido artista por sus aportes a su carrera y a la historia del vallenato en Colombia.

"GRACIAS OMAR ANTONIO GELES SUÁREZ por tu amor, por tu amistad, por tus risas, tus regaños, porque siempre me apoyaste en mis locuras. GRACIAS POR TUS CANCIONES, por todo el aporte que le diste al vallenato. SABES QUÉ ME DUELE???? Que no te voy a ver más nunca en persona y no voy a poder escuchar tu voz diciéndome 'comadrita de mi corazón'. Tu acordeón es lo que más me dueleeeee", agregó.

Precisamente, esta semana Ana del Castillo, también conocida como 'La bomba sexy del vallenato', iniciaba su gira internacional ‘El Favor de Dios’ en Estados Unidos. La primera presentación estaba programada para el 23 de mayo en Orlando, Florida, pero la artista estuvo en Valledupar, cantando en el homenaje a Omar Geles y acompañando a sus familiares y colegas en el sepelio.

Ante el doloroso momento que enfrenta la artista, su equipo anunció que se han cancelado las próximas fechas de la gira. "Por motivos de fuerza mayor se cancelan los conciertos de Ana del Castillo, programados para este fin de semana”, informó su equipo.

La artista se iba a presentar este viernes en Miami, el sábado en Houston y el domingo en Dallas. Se desconoce si las fechas del 31 de mayo en adelante también serán canceladas por este motivo.

Ana del Castillo revela última conversación que tuvo con Omar Geles

Por otro lado, la intérprete de 'Cuando te veo' señaló que tuvo su última conversación con Omar Geles el domingo 19 de mayo, dos días antes de su muerte. Ese día hablaron sobre los planes que los dos tenían a futuro.

"Me duele que hablamos el domingo y dijiste que ibas pa' mi lanzamiento… teníamos tantas cosas por hacer… NO TENGO CÓMO OLVIDARTE 🖤🪗🕊️ Sé que estás con JESUCRISTO, Él te abraza con sus enormes brazos❤️🫂 Señor, ayúdame a entender todo lo que está pasando", concluyó la artista.

