Interpol emite circular amarilla por Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá

Interpol emite circular amarilla por Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá

La búsqueda de la menor de edad trasciende las fronteras colombianas y se activan los 196 miembros de la Interpol en su búsqueda, ya que no se descarta que la niña pudo haber sido sacada de Colombia.

Interpol emite circular amarilla por Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá
Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá -
Archivo
Por: Camilo Rojas
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:19 a. m.

En la mañana de este miércoles, 20 de agosto de 2025, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió circular amarilla sobre la pequeña Valeria Afanador, quien desapareció en el municipio de Cajicá el pasado 12 de agosto. Esa circular señala que podría existir la posibilidad de que la menor de edad fue sacada de Colombia.

La búsqueda de Valeria trasciende las fronteras colombianas y se activan los 196 miembros de la Interpol, pues no se descarta la posibilidad de que la menor hubiese sido sacada de su país de origen.

La descripción física que da la Interpol sobre Valeria es que mide 1,23 metros, pesa 23 kilogramos, tiene cabello negro y el color de ojos de la niña es castaño oscuro.

Valeria Afanador
Interpol

