Interpol emite circular amarilla por Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá

En la mañana de este miércoles, 20 de agosto de 2025, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió circular amarilla sobre la pequeña Valeria Afanador, quien desapareció en el municipio de Cajicá el pasado 12 de agosto. Esa circular señala que podría existir la posibilidad de que la menor de edad fue sacada de Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La búsqueda de Valeria trasciende las fronteras colombianas y se activan los 196 miembros de la Interpol, pues no se descarta la posibilidad de que la menor hubiese sido sacada de su país de origen.

La descripción física que da la Interpol sobre Valeria es que mide 1,23 metros, pesa 23 kilogramos, tiene cabello negro y el color de ojos de la niña es castaño oscuro.

Interpol