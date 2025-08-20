Lo que buscaban los sicarios que cometieron masacre de tres personas en Mesitas del Colegio

A las 2:30 de la tarde del 19 de agosto, el silencio de la vereda San Ramón, en Mesitas del Colegio, fue quebrado por el horror. En una finca enclavada en la zona rural del municipio, tres vidas fueron arrebatadas en un acto de violencia que sacudió a toda la comunidad. Dos mujeres y un hombre fueron hallados sin vida, sus cuerpos marcados por heridas de arma de fuego. La macabra escena hablaba por sí sola.

Según las primeras indagaciones, cuatro individuos, al parecer ciudadanos extranjeros, llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. Lo que ocurrió después aún se investiga, pero el resultado fue devastador.

El alcalde de Mesitas del Colegio, Diego Andrés López, expresó su consternación ante lo sucedido: “Esta situación no fue un ataque contra turistas. Es un tema de un hecho aislado. La Policía Nacional, la Fiscalía y todas las autoridades hacen la tarea de averiguar qué sucedió para poder dar una información más certera, conocer los móviles reales de este hecho lamentable y que realmente nos acongoja porque pensamos que no volveríamos a una situación como esta hace mucho tiempo”.

La tragedia fue confirmada también por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien escribió en sus redes sociales: “A las 2:30 de esta tarde, aproximadamente, se solicita presencia de la Policía en la finca Villa Claudia, vereda San Ramón, zona rural del municipio de El Colegio, encontrando a tres personas muertas por armas de fuego (2 mujeres y 1 hombre). Estos se encontraban al interior de la finca, siendo atacados con arma tipo pistola calibre 9 mm, según información preliminar. En el hecho, además, resultaron lesionadas tres personas más por arma de fuego; un hombre de 26 años con herida de antebrazo izquierdo, hombre de 68 años con herida en el cuello y hombro y una mujer de 49 años con herida abdominal. Dos de estos heridos han sido remitidos al hospital de La Mesa”.



Identidad de las víctimas de masacre en Mesitas

Las víctimas mortales fueron identificadas en las últimas horas. Anguel Natalia Vaca Santamaría, de apenas 24 años, recibió un disparo en la cabeza. Sol Margarita Morales Lara, de 67, fue impactada en el pómulo derecho y el cuello. Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, murió tras recibir un disparo en el pómulo izquierdo. Tres nombres que ahora se suman a la larga lista de vidas truncadas por la violencia.

Además de ellos, tres personas más resultaron heridas, presuntamente por los mismos agresores. Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, sufrió una herida en el antebrazo izquierdo; Luis Alberto Rodríguez, de 68, recibió impactos en el cuello y la espalda; y Claudia Tereza Rodríguez fue alcanzada por una bala en el abdomen.

Según las investigaciones preliminares, los atacantes habrían llegado a la finca preguntando por una suma de dinero que, al parecer, se encontraba en el lugar. Ante la negativa de las víctimas, los criminales abrieron fuego.

La Policía de Cundinamarca, junto con unidades de la Sijín, la Sipol y el Gaula, lidera las investigaciones. El país espera respuestas, mientras la comunidad llora a sus muertos y se pregunta cómo, en medio de la cotidianidad, pudo irrumpir una tragedia tan brutal.

