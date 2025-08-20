Reportan que Shakira y Piqué finalmente vendieron su mansión en Barcelona: ¿cuál fue el acuerdo?

Luego de su separación, hace tres años, parece que Shakira y Gerard Piqué finalmente han logrado terminar su proceso de separación, el cual enfrentó algunos problemas y demoras por la venta de la mansión que por muchos años fue hogar de la expareja y sus hijos. En un principio la colombiana y el español no lograban un acuerdo y, cuando lo lograron, no se vendía la propiedad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ahora medios españoles han reportado que todo parece indicar que ya apareció comprador para la famosa mansión en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Se trata de una de las tres propiedades que la cantante y el exfutbolista adquirieron en sus 12 años juntos.



¿En cuánto vendieron Shakira y Piqué su mansión?

ABC y El Periódico de Catalunya dieron a conocer en sus recientes publicaciones que la expareja habría “conseguido vender” la propiedad por la que su proceso de separación ha estado retrasado durante 3 años. Después de haber llegado a un acuerdo económico por la lujosa casa, una persona interesada finalmente ha decidido meter su mano al bolsillo.

Los medios españoles revelaron que el negocio se habría hecho por "algo más de 3 millones de euros", es decir, un poco más de 14 mil millones de pesos colombianos. Esto ha llamado la atención porque, según se conoció anteriormente, la pareja esperaba mucho más dinero por la propiedad, pero como no se vendía tuvieron que acceder a un precio menor.



¿Cómo es la mansión de Shakira y Piqué en Barcelona?

Esta es solo una de las tres mansiones que Shakira y Piqué tenían en Barcelona. Todo constituía en un amplio proyecto familiar que tenían la colombiana y el español, buscando unir a las familias. Según detalló el diario ABC, la primera de las propiedades es la casa familiar que fue construida en 2012, diseñada por la arquitecta catalana Mireia Admetller.

Publicidad

La vivienda y el terreno en el que está ubicada cuenta con una extensión de 3.800 metros cuadrados, la estancia tiene cinco pisos, de los cuales tres son exteriores y tres son subterráneos. Además, cuenta con zona de juegos, de estudio, biblioteca, gimnasio, piscinas, salas de cine y cancha de pádel, entre otros lujos que la han dotado de gran valor.

Esa fue la gran casa en la que Shakira y Piqué vivieron junto a sus hijos Milan y Sasha durante aproximadamente 11 años. La otra mansión, ubicada en el mismo terreno, es la casa donde solían vivir los padres de Piqué y que está conectada a la principal.

Publicidad

Además de esas dos viviendas, hay una tercera propiedad a la que los famosos no le sacaron mucho provecho y que compraron meses antes de su separación. Se dice que tenían planeado realizarle remodelaciones para conectarla con las otras dos propiedades y que ahí vivieran los padres de Shakira.

Meses atrás, en el programa Espejo Público de Antena 3, se reveló que en un primer momento, cuando firmaron su acuerdo de separación, Shakira y Piqué coincidieron en que la venta de la mansión se haría por 14 millones de euros, es decir, más de 64.000 millones de pesos.

Sin embargo, el valor propuesto por la expareja pareció no interesar a ningún comprador y ahí iniciaron los problemas entre los dos famosos. Al ver que la venta no ha sido posible, Piqué estuvo dispuesto a cambiar el valor, pero Shakira aparentemente no. "Gerard propone bajarla a 7 millones [de euros]. Dice que es el precio real de la vivienda. Y Shakira dice que no, que quiere mantener los 14 millones", expresaron en el programa.

Por ahora queda pendiente entonces la venta de las otras dos mansiones de la expareja en el terreno. Usuarios curiosos han señalado que ambas propiedades todavía aparecen ofertadas en el mercado, pero con un precio que ronda los 11 millones de euros, que muchos consideran "elevado".

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL