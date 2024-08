Andrea Bocelli y Karol G impactan cantando juntos Vivo por ella: "Hermosa interpretación"

Sin ningún tipo de promoción o anticipo, Andrea Bocelli y Karol G presentaron una nueva versión de 'Vivo por ella', un gran éxito de los años 90 del intérprete italiano. La voz de la paisa en esta canción impresionó a sus seguidores y la llenó de elogios en sus redes sociales.

Karol G y Andrea Bocelli se unen en una canción

Karol G sigue demostrando su talento musical e impacto mundial al colaborar con la gran estrella de la música Andrea Bocelli. En esta ocasión, para celebrar los 30 años de carrera del italiano, el artista decidió presentar un álbum conmemorativo de sus temas, en el que incluyó a la colombiana.

Carolina Giraldo fue elegida por el italiano para que interpretara junto a él su gran éxito 'Vivo por ella'.

"Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado y, cuando me invitaron a cantar ‘Vivo por Ella’, me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera", aseguró la cantante paisa.

Publicidad

La canción, que se lanzó con su videoclip oficial, en menos de dos horas superó las 10 mil reproducciones en YouTube y se convirtió en tendencia en todas las redes sociales, impresionando a los seguidores de ambos artistas.

Por su parte, Andrea Bocelli explicó la importancia de este tema para su carrera y, además, por qué escogió a la colombiana para interpretarlo.

Publicidad

"Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un gran honor reimaginarla con uno de los nuevos artistas más talentosos y emocionantes del mundo, Karol G. Su hermosa voz y su interpretación en esta nueva versión ayudan a crear una celebración eterna de amor y música que resonará en nuevos fans y en todas las generaciones. Estoy emocionado de que la gente escuche lo que Karol G ha aportado a una de mis canciones favoritas de todos los tiempos”.