'Back to Black' de Amy Winehouse cumple 20 años y anuncian nueva edición con música inédita

Una de las voces más potentes y aplaudidas que se ha conocido en la industria musical fue la de Amy Winehouse, la artista británica que falleció el 23 de julio de 2011, a los 27 años, dejando un vacío que hasta el día de hoy ninguna voz ocupa. Por fortuna, para sus fans y las nuevas generaciones, su música sigue y seguirá presente para recordarla.

Precisamente, se ha conocido que el emblemático álbum ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, lanzado originalmente en 2006, saldrá a la venta el próximo 23 de octubre con unas reediciones especiales para celebrar su aniversario número 20. Esto demuestra que, a pesar de los 15 años de ausencia de la cantante, su música sigue encontrando maneras de sorprender a sus seguidores.



¿Qué se sabe sobre la reedición especial de 'Back to Black'?

El anuncio de esta importante celebración de la música de Amy Winehouse se dio a través del sitio oficial de la cantante y compositora, señalando qué es lo que están preparando para la celebración de las dos décadas del álbum ganador de cinco premios Grammy en 2008. El proyecto ha sido denominado 'Back to Black 20', el cual no solo incluirá el álbum completo para quienes lo adquieran.

En concreto, estos formatos especiales, disponibles en vinilo y en CD, tendrán "cuatro demos inéditos además de cuatro caras B poco comunes", informó la discográfica Universal Music. Además, uno de los discos incluye una actuación de Amy Winehouse en directo en la sala de conciertos Paradiso, en Ámsterdam (Países Bajos), de febrero de 2007 durante su gira ‘Back to Black’ nunca antes publicada en vinilo ni en plataformas de streaming; una presentación que contiene 14 canciones y muestra a la cantante sobre un escenario durante uno de los periodos más importantes de su trayectoria.



Esta reedición se publicará cuatro días antes del aniversario de la fecha original del lanzamiento del álbum, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2006. Este trabajo musical también se popularizó por el éxito de varios de sus temas, como 'Rehab', 'Back to Black', 'You Know I'm No Good' o 'Love Is a Losing Game'.



Los diversos formatos disponibles presentan, además de una portada alternativa, vinilos con diferentes colores -uno de ellos, de edición exclusiva, con imágenes en movimiento de Amy Winehouse- y cuentan con fotografías nunca vistas de Mischa Richter y Alex Lake, fotógrafos del álbum original, así como con textos manuscritos de la artista fallecida en 2011 y del productor Mark Ronson.

Publicidad

"Es increíble que seis canciones creadas en pleno arrebato de apasionamiento musical sigan significando tanto para tanta gente veinte años después", afirmó Ronson en una nota difundida por Universal.

El material adicional que se revelará en este trabajo especial incluye demos de 'F–kery (Me & Mr. Jones)', 'Back to Black' y 'Love Is a Losing Game', los cuales permitirán que los fanáticos de la artista londinense conozcan versiones más cercanas a la cantante y a su arte. Esto también se logrará con versiones alternativas de 'Rehab', 'I've Been Drinkin' (Just Friends)' y 'Tears Dry'; así como una interpretación diferente de 'Some Unholy War'. Otro de los discos incorpora una versión de 'Valerie', una de las interpretaciones que hizo la artista en el Live Lounge de BBC Radio 1.

Publicidad

‘Back to Black’ no solo encumbró la carrera de la cantante británica, fallecida en 2011. Es, además, uno de los discos más celebrados de la historia de la música reciente, con más de 4,5 millones de copias vendidas solo en el Reino Unido, uno de los más alabados por la crítica y de los más galardonados.

*Con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co