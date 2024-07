Campanita regresó a Día a Día y se defendió de las críticas: ¿planea quedarse?

Campanita conquistó a los colombianos con su personalidad durante su participación en el Desafío XX y, ahora, como presentador de Día a Día. Sin embargo, su ausencia del programa matutino despertó los rumores y las críticas a su trabajo.

>> Lea también: Campanita revela cómo se mantuvo alejado de las drogas en su adolescencia

Esta semana el bailarín profesional regresó a las pantallas de Caracol Televisión y no solo explicó el motivo de su ausencia, sino que también se defendió de quienes lo critican por su rol como presentador.

Campanita responde a quienes dicen que "no es profesional"

A través de las redes sociales del programa, Campanita anunció su esperado regreso y señaló que ha recibido muchas críticas por su nuevo trabajo. "Vea, esta niña, yo le quiero contar que ya volví otra vez a mi casa", dijo el caleño de 22 años.

Publicidad

Luego se refirió a las personas que han dicho que "Campanita no es profesional y por eso lo sacaron, ¿qué hace acá como presentador de Caracol?", y entonces procedió a darles su respuesta. "Mi amor, esta es mi casa y yo aquí estoy, y aquí me envejezco mi amor".

Finalmente, Franck Stiwar concluyó su mensaje con un pedido especial: "Un besito para todos ustedes y ya no me tiren más hate, yo no sé de dónde sacan tantos malos comentarios si yo estoy feliz y les mando toda mi felicidad a ustedes".

Publicidad

¿Dónde estaba Campanita?

A través de sus redes sociales, aseguró a sus seguidores que su ausencia temporal en el programa no responde a razones negativas, sino a la necesidad de concentrarse en diversos proyectos personales y profesionales que requieren su atención exclusiva en este momento.

"Obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto. Estoy en México, obviamente por una actividad social de baile, pero termino de acá y regreso para Bogotá porque yo ya estoy instalado allá", expresó Campanita.

>> Le puede interesar: Campanita y su clon esperan bailar al ritmo de los goles de la selección Colombia