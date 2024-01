Cantante Samantha Fox fue arrestada luego de provocar pelea en un avión: ¿qué pasó?

La estrella del pop Samantha Fox, de 57 años, conocida por ser cantante, actriz y modelo famosa en la década de 1980, protagonizó una pelea en un vuelo de British Airways que partió de Londres hacia Múnich.



Debido al altercado, el avión, que aún estaba en la pista, debió dar vuelta y regresar a su punto de salida en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres. Los pasajeros debieron bajar y retrasar su vuelo. Por el incidente, Samantha Fox tuvo que pasar la noche en prisión.

Luego de ser detenida, la cantante pagó una fianza para ser liberada.

De acuerdo con el medio BNN Breaking, Samantha Fox ofreció excusas por la pelea causada y aseguró que iba a cooperar con las autoridades para realizar la debida investigación y así esclarecer qué fue lo que sucedió en el avión.

Los pasajeros debieron reprogramar su vuelo para el día siguiente.

Samantha Fox no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para explicar qué fue lo que ocurrió.

Samantha Fox se dio a conocer en el mundo de la música con canciones como 'Touch me', 'Nothing's gonna stop me now', 'I wanna have some fun', 'I surrender', 'I only wanna be with you' y 'True devotion', entre otras.

Respecto a cine y televisión, apareció como ella misma en 'It's been real' (2000), 'The club' (2003), 'Wife swap' (2008), 'I'm a celebrity... get me out of here!' (2009) y 'Come dine with me!' (2010). En 'Charles in charge' (1990) y 'El partido' (1999), interpretó a Samantha Steele y a Patsy Kennedy, respectivamente.

En las últimas horas, por medio de su cuenta de Instagram (@samanthafoxofficial), les compartió a sus fanáticos que en el 2024 hará un tour.