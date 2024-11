Cantante Thalía Manrique fue asesinada en un asalto: acababa de salir de un concierto

La vida de la vocalista Thalía Manrique Castillo, de 27 años, se vio interrumpida por un acto violento tras la salida de una de sus presentaciones con la banda Hermanos Guerrero. La madre de la artista, quien tenía 2 hijos, pide que el caso no quede en la impunidad.

¿Qué le pasó a Thalía Manrique Castillo?

El 3 de noviembre de 2024, los Hermanos Guerrero avisaron a sus fanáticos por medio de una publicación de Facebook que habían sido víctimas de criminales tras una presentación.

"Lamentamos comunicarles a nuestros seguidores y familia de Hermanos Guerrero, que luego del evento en San Martín de Porres/ Bagua se suscitó un asalto a nuestra agrupación en el cual salió gravemente herida nuestra cantante, Thalía Manrique Castillo", explicó la banda. Horas más tarde confirmaron que la artista peruana había fallecido.

Testimonios de otros integrantes del grupo compartidos por Univisión explican en la madrugada del 3 de noviembre el bus en el que se transportaban los Hermanos Guerreros se movía por la carretera Ñunya Jalca rumbo a Chiclayo, Perú, cuando 6 hombres armados interceptaron el vehículo.

Tras retenerlos, les quitaron el dinero y los instrumentos musicales. “Estábamos tiradas en el piso del bus, un señor sube y es ahí cuando empiezan los disparos y uno le cayó a mi compañera”, detalló otra de las integrantes.

Perú21 aseveró que Thalía Manrique perdió la vida mientras era trasladada al Hospital Santiago Apóstol.

Además de mandar sus condolencias a la familia de la vocalista, anunciaron que suspenderían todas sus presentaciones agendadas hasta nuevo aviso.

"Justicia, por favor": madre de Thalía Manrique

El lunes, 4 de noviembre de 2024, el cuerpo de Thalía Manrique llegó a su tierra natal, Cultambo, provincia de Pacasmayo, para ser velada. Jessica, madre de la artista asesinada, pidió desconsolada que el caso de su hija no quedara impune.

"Estoy solicitando la mayor sanción para el asesino de mi hija. Por la delincuencia estamos pasando tantas cosas, tanto dolor que nos causan a las familias. Justicia, por favor, para mi hija Thalía, una mujer trabajadora, llena de vida, que ahora deja a sus 2 niños y a mí desamparados", expresó entre lágrimas ante el informativo Latina Noticias.

Además, resaltó los lentos procedimientos administrativos que tuvo que atravesar para poder recibir el cadáver de su hija. Añadió: "¿Ahora quién me devuelve a mi niña? Y si ya tienen identificados a los delincuentes, ¿qué esperan para atraparlos? Quiero verlos tras las rejas, quiero justicia contra esos asesinos que no tienen piedad ¡Que no tarde la justicia en llegar para mi hija!".